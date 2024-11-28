Исследование выявило рост уровня стресса работников в РФ почти на 40%

Вопрос стресса на рабочем месте стал чаще беспокоить россиян - в 2024 году показатель вырос на 37% по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в результатах исследования рекрутингового агентства Unicorn Search.
«Российских сотрудников стал чаще беспокоить вопрос стресса на рабочем месте - показатель вырос на 37% за последний год», - рассказали эксперты по итогам опроса среди 1 тыс. трудоустроенных граждан.
Согласно исследованию, токсичность в рабочей среде стала заботить сотрудников больше на 21%, а тревожность - на 14%. Обеспокоенность профессиональным выгоранием увеличилась на 13%, а волнение по поводу конфликтности в коллективах возросло на 9%, пишет ТАСС.
Основатель Unicorn Search и HR-профайлер Дарья Баркова подчеркнула, что ситуация на рынке труда вызывает все большее напряжение. «Снизу на рабочие места поддавливает поколение NEET - молодые люди, которые не стремятся к развитию и избегают ответственности, что затрудняет работу с ними и добавляет напряжения в коллективе. Сверху - усиливается давление со стороны так называемых корпоративных психопатов - сотрудников, ориентированных исключительно на личные достижения, зачастую в ущерб коллегам и командному духу. Все это способствует росту стресса и тревожности среди сотрудников», - объяснила она.
По словам Барковой, дополнительное беспокойство вызывает неопределенность, связанная с внедрением искусственного интеллекта. «Многие воспринимают ИИ как угрозу своему месту, забывая, что технологии сами по себе не заменят людей, но замещать будут те, кто лучше освоит ИИ», - отметила эксперт.
Усугубляет ситуацию смена возрастных приоритетов. Фокус смещается на молодых сотрудников, а специалисты в возрасте от 30 до 50 лет остаются без должной поддержки, хотя финансовая и социальная нагрузка на них меньше не становится. В условиях нехватки критического мышления и логического восприятия информации сотрудники сталкиваются с потоком разрозненных данных, что лишь усиливает стресс и нестабильность, требуя от каждого более взвешенного подхода к управлению своим эмоциональным состоянием, добавила основатель Unicorn Search.