Александр Голышев предлагает убрать памятник Ленину с площади

Памятник Владимиру Ленину на одноименной площади в центре Пскова стоит переместить в другое место. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.
По мнению генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, памятник вождю мирового пролетариата можно было бы перевезти на территорию дома-музея Владимира Ленина в Пскове, который псковичи называют «Домик Искры». Музей расположен недалеко от реки Псковы на переулке Искры, 5.
Александр Голышев также прокомментировал деятельность музея-квартиры Владимира Ленина, которая находится на улице Ленина, 3 в Пскове. По его словам, музей востребован и будет продолжать свою работу в прежнем режиме. «Квартира работает и должна работать. Люди интересуются судьбой марксизма, поэтому музей будет работать, как и раньше», - заключил он.