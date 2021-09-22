Культура

Александр Голышев предлагает убрать памятник Ленину с площади

Памятник Владимиру Ленину на одноименной площади в центре Пскова стоит переместить в другое место. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

«Вопрос непростой. Я никого не хочу обидеть, но, конечно, памятник я бы передвинул», - сказал Александр Голышев.

По мнению генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, памятник вождю мирового пролетариата можно было бы перевезти на территорию дома-музея Владимира Ленина в Пскове, который псковичи называют «Домик Искры». Музей расположен недалеко от реки Псковы на переулке Искры, 5.

«Считаю, что музей, имея свою территорию, вполне мог принять к себе этот памятник, - отметил Александр Голышев. - В последнее время музей смогли огородить, поставить там хорошую систему безопасности, сейчас он может развиваться как городская усадьба, тем более, там такой красивый берег реки. И принять скульптуру Ленина это учреждение могло бы. Нельзя памятники просто сносить или разрушать, но переносить их можно, такой опыт был, в частности, и в Санкт-Петербурге, и я считаю, что это правильно».

Александр Голышев также прокомментировал деятельность музея-квартиры Владимира Ленина, которая находится на улице Ленина, 3 в Пскове. По его словам, музей востребован и будет продолжать свою работу в прежнем режиме. «Квартира работает и должна работать. Люди интересуются судьбой марксизма, поэтому музей будет работать, как и раньше», - заключил он.