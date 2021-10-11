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Культура

«Беседка»: Ирина Голубева об актуальных вопросах охраны культурного наследия Псковщины. ВИДЕО

12.10.2021 13:10|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 12 октября. Гостем студии стала искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней актуальные вопросы охраны памятников истории и культуры, находящихся на территории Псковской области.

Состояние каких памятников в Пскове на данный момент вызывает наибольшие опасения у общественников? Что, по мнению Ирины Голубевой, может спасти памятники регионального значения, которые в настоящее время находятся в удручающем состоянии? Есть ли в Пскове значимые объекты советского периода, которые стоило бы поставить на охрану как памятники? Что сейчас происходит с так называемой реновацией здания «Таблетки»?

Теги: #эхо москвы в пскове #Беседка #памятники #культурное наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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