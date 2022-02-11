Культура

Псковичей приглашают присоединиться к акции книгодарения

Псковская областная универсальная научная библиотека присоединилась к VI Всероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фото: пресс-служба Псковской областной универсальной научной библиотеки

Стать участником акции может каждый, отметили в библиотеке. «В фойе библиотеки, рядом со стойкой регистрации, есть "спецтележка". Положите туда новую книгу, а если есть возможность, то не одну. Вот вы и стали нашим дарителем!» – предложили присоединиться к акции в учреждении.

Участие в акции уже принял председатель псковского отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, почетный гражданин Пскова Валерий Павлов, издатель Сергей Биговчий, руководитель Тюменского общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов и многие другие.

В прошлом году по итогам акции фонд ПОУНБ пополнили 150 новых изданий, еще 300 были направлены в социальные учреждения области.

Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» проходит с 7 по 14 февраля. Ее организаторы - Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки, напомнили в пресс-службе.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Цель акции – cобрать книги для нуждающихся библиотек, которым не хватает новых печатных изданий для пополнения и обновления их фондов. «Юные читатели всей нашей большой страны должны иметь доступ к современной качественной литературе, к новым изданиям, которые подчас редко и нерегулярно поступают в отдаленные регионы. Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут! Любой ребенок с радостью будет читать новую интересную красочную книгу», - отметили в библиотеке.

За годы акции по всей стране было собрано и передано в нуждающиеся организации около 500 тысяч книг. В акции 2021 года зарегистрировалось более 4 тысяч участников, и в каждый новый сезон к акции присоединяется всё больше единомышленников.