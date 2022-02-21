Культура

Подлинные эскизы фресок из Анастасиевской часовни впервые покажут в Пскове

Выставка, посвященная переносу Анастасиевской часовни в 1970 году, начнет работу 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник

Открытие выставки «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить…» состоится в 18:30 по адресу: музейный комплекс Двор Постникова, улица Олега Кошевого, 2 (цокольный этаж).

«В ближайшее время предстоит реконструкция Ольгинского моста. Как и 50 с лишним лет назад сохранность Анастасиевской часовни окажется под угрозой. Как ее удалось спасти в прошлом? И как ее можно сохранить сейчас? На эти вопросы музей, как хранитель памятника, попытался ответить новой выставкой, посвященной событиям конца 60-х – первой половины 70-х гг. XX в.», – рассказали в учреждении.

На выставке впервые в Пскове будут показаны подлинные эскизы Н. К. Рериха из фондов Русского музея, созданные для часовни. Посетители получат возможность окунуться в атмосферу 1970-х гг., посмотрев фотохронику перемещения часовни. На выставке будут представлены уникальные документы (письма, реставрационные материалы и др.), рассказывающие о спасении этого памятника, отметили организаторы.

Также будут представлены материалы современных проектных и реставрационных работ, в которых важное место занимает проблема сохранения Анастасиевской часовни.

Часть материалов для выставки передали партнеры музея: Государственный Русский музей, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», ГАУК ПО НПЦ, ООО «АРТРУСТ», АО «МНРХУ», Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих, ООО «СДМ Проект», ООО Псковский институт «Спецпроектреставрация» и другие, добавили в музее.

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Выставка будет работать с 4 марта по 3 апреля в следующем режиме: понедельник c 11:00 до 18:00, касса - до 17:30. Стоимость посещения составит 200 рублей для взрослого, 150 рублей для посетителя льготной категории. Дети до 16 лет могут попасть на выставку бесплатно.

Напомним, Анастасиевскую часовню построили в Пскове в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Стены часовни расписаны фресками по эскизам художника Николая Рериха. Первоначально часовня располагалась на одном уровне с Ольгинским мостом, на площадке у начала моста. Затем, при реконструкции моста в 1970-е годы, часовню переместили на берег реки Великой рядом с мостом. Анастасиевская часовня имеет статус памятника федерального значения.