Культура

Псковская область выиграла грант на создание школы креативных индустрий

Псковская область выиграла грант на создание школы креативных индустрий в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Проект будет реализован на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В колледже будет работать четыре студии:

анимация и 3D-графика;

дизайн;

фото и видеопроизводство;

звукорежиссура и звуковой дизайн.

В школе смогут получить дополнительное образование ученики 5–11-х классов общеобразовательных учреждений. Первый набор планируется на сентябрь 2023 года, курс обучения займет не менее двух лет.

«Педагогами будут привлекаться действующие специалисты из различных сфер креативных индустрий, обладающим опытом обучения, реализации творческих проектов и повышения квалификации на актуальных российских и зарубежных программах. Самые талантливые ученики смогут продолжить свое обучение в колледже и других образовательных учреждениях страны», - добавил глава региона.