Культура

ПЛН-ТВ: Открытие выставки «Поставиша церковь камену на Мелётове» в Пскове

Выставка архитектуры и монументальной живописи «Поставиша церковь камену на Мелётове», приуроченная к 560-летию создания церкви Успения, открылась во Дворе Постникова в Пскове 23 декабря. Подробнее об этом - в новом выпуске ПЛН-ТВ.