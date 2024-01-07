Культура

Первую в новом году виртуальную выставку открыли в «Михайловском»

С репродукциями произведений русского советского художника Олега Дмитриева из фондовой коллекции Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» можно познакомиться сегодня в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эта небольшая, первая в наступившем году цифровая выставка открыта в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей».

Олег Дмитриев. А. С. Пушкин (1984). Из фондов «Михайловского»

Как рассказывает хранитель собрания изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк, в фондах музея сегодня насчитывается 32 работы художника — графика и живопись. Это виды Святогорского монастыря, Михайловского, Тригорского, Петровского, и их окрестностей, а также жанровая живопись, «…отражающая представления художника об известных событиях из жизни Пушкина». Начало этой коллекции, уточняет хранитель, положил подарок Олега Дмитриева — 17 работ, которые автор пожертвовал заповеднику со своей персональной выставки, развёрнутой в мемориальной усадьбе «Тригорское» в 1984 году.

Олег Дмитриев. Михайловское. По дороге в Савкино (1974). Из фондов музея-заповедника

Виртуальную выставку дополняет небольшая биографическая справка о жизненном и творческом пути Олега Дмитриева (1913–2009), графика и живописца, иллюстратора, мастера плакатного жанра.

В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в музейных соцсетях более двух лет назад. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Музейщики убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без "посредничества" электронных средств коммуникации».