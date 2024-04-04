Культура

Псков претендует на звание культурной столицы России

Псков — один из лидеров голосования за звание культурной столицы России в 2026 году. Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, оно продлится до 1 декабря.

Пользователи портала могут сделать свой выбор на платформе обратной связи.

В народном голосовании может участвовать любой житель страны с подтвержденной учетной записью на Госуслугах.

Сейчас в голосовании участвуют 26 городов, но их список может быть расширен до 1 июля. Для этого представители города, претендующего на звание, должны подать заявку на участие.

Голосование за культурную столицу года проходит по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. В сентябре определится список финалистов. Его составят эксперты на основе своих оценок и промежуточных результатов народного голосования.

Город-победитель конкурса на 2026 год назовут в декабре.

Председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков подчеркнул, в этом году принять участие в конкурсе могут в том числе и малые города. «В этом году мы придумали очень интересную историю — если город очень амбициозный и значимый и хочет поучаствовать, он может объединиться с близлежащими муниципальными округами и городскими округами и сформировать культурную агломерацию», — рассказал он.

Напомним, впервые конкурс «Культурная столица года» прошёл в 2023 году. По итогам культурной столицей 2024 года стал Нижний Новгород. В 2025 году звание перейдет Грозному.

Общенациональный конкурс среди городов России «Культурная столица года» направлен на стимулирование комплексного социально-экономического и культурного развития городов и регионов страны. Регионам конкурс дает возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, укрепить позитивный образ, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности, укрепить местный патриотизм.