Псков претендует на звание культурной столицы России

Псков — один из лидеров голосования за звание культурной столицы России в 2026 году. Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, оно продлится до 1 декабря.
Пользователи портала могут сделать свой выбор на платформе обратной связи.
В народном голосовании может участвовать любой житель страны с подтвержденной учетной записью на Госуслугах.
Сейчас в голосовании участвуют 26 городов, но их список может быть расширен до 1 июля. Для этого представители города, претендующего на звание, должны подать заявку на участие.
Голосование за культурную столицу года проходит по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. В сентябре определится список финалистов. Его составят эксперты на основе своих оценок и промежуточных результатов народного голосования.
Город-победитель конкурса на 2026 год назовут в декабре.
Напомним, впервые конкурс «Культурная столица года» прошёл в 2023 году. По итогам культурной столицей 2024 года стал Нижний Новгород. В 2025 году звание перейдет Грозному.
Общенациональный конкурс среди городов России «Культурная столица года» направлен на стимулирование комплексного социально-экономического и культурного развития городов и регионов страны. Регионам конкурс дает возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, укрепить позитивный образ, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности, укрепить местный патриотизм.