Культура

Стартовал прием заявок для участия в Псковских архивных чтениях

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XIX Псковские архивные чтения) пройдет в Пскове 5 - 6 сентября. Организаторами выступают государственный архив Псковской области, Псковский государственный университет и Отделение Российского исторического общества в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве.

Конференция будет посвящена 80-летию образования Псковской области и 80-летию полного освобождения территории Псковской области от нацистских оккупантов.

Мероприятия пройдут в смешанном формате (офлайн и онлайн). Работа будет проходить на площадках Псковского государственного университета и государственного архива Псковской области.

Приоритетными темами конференции стали:

•Псковская область: история и современность

•История семьи и традиционных семейных ценностей в России

•Экономическая история России

•История Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. по архивным и материальным источникам

•Сохранение исторической памяти: актуальные аспекты развития

Заявки на участие принимаются до 20 августа по электронной почте: gapo@pskov.ru или по адресу: город Псков, улица Петрова, 1. Статьи необходимо выслать на адрес электронной почты: gapo@pskov.ru с пометкой «Конференция-2024» до 15 октября. По результатам работы конференции запланировано издать сборник материалов.

По всем интересующим вопросам рекомендуем обращаться:

Волкова Валерия Павловна, заместитель директора по научной работе государственного архива Псковской области, тел. 8(8112)53-56-85, 8(953)248-92-74, gapo@pskov.ru.

Никитина Наталья Павловна, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, тел. 8 (8112) 201699 (доб. 545).