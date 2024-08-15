Культура

Международный день музыки празднуют 1 октября

Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. Одними из инициаторов учреждения Международного дня музыки стали композитор Дмитрий Шостакович и председатель Международного музыкального совета Иегуди Менухин.

Напомним, в Пскове в День музыки пройдет концерт-открытие 81-го филармонического сезона, который будет посвящен итальянской музыке.

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах, пишет Calend.ru.