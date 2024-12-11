Культура

Заявку на ремонт Пыталовского музея Дружбы народов хотят подать в 2025 году

Вопрос ремонта крыши Краеведческого музея дружбы народов истории Пыталовского края находится на контроле в правительстве области. Об этом сообщили на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» 11 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Музей дружбы народов истории Пыталовского края

«Комитет по культуре знает об этой проблеме. Но сейчас возникла экстренная ситуация, связанная с протечкой кровли. В фондах музея находится более 10 тысяч предметов государственного музейного фонда, музей получил обновлённые витрины, интерактивные доски. Я бы обращался в правительство области с рассмотрением возможности устранить вопросы, связанные с ремонтом кровли и безопасностью хранения музейного фонда», - выступил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

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«Пока нет возможности заявится на федеральное финансирование. В прошлом году мы хотели провести ремонт, но не нашлось подрядчика», - ответил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн.

В данный момент на ремонт кровли требуется 9 млн рублей. «Мы этот вопрос будем контролировать», - добавил он.

«Сейчас меняется законодательство, и можно будет объектам культурного наследия заявляться на финансирование. Мы надеемся, что в 2025 году мы сможем оформить заявку на полноценный ремонт», - уточнил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Вопрос будет отрабатываться с муниципалитетом и комитетом», - заключил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.