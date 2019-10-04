ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Виктором Иващенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - и.о. гендиректора фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

С момента старта реформы капитального ремонта минуло уже пять лет. В 2014 году нам объявили, что отныне капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, фундамента, подвалов, фасадов, а также замена лифтового оборудования производится исключительно за счет накоплений самих жителей многоквартирных домов. Реформу едва ли можно назвать популярной, многие собственники восприняли ее в штыки и потребовалось немало времени, чтобы очередное новшество системы ЖКХ приняли или, быть может, привыкли к нему.

Нас заверили, что новая система капитального ремонта обеспечит безопасность и комфортность проживания граждан, позволит поддержать достойный уровень эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, а главное - гарантировано получить капитальный ремонт дома, не позже сроков установленных региональной программой.

Получилось ли? Все ли гладко в системе капитального ремонта, насколько безупречно работает специально созданный под реформу фонд и его региональные операторы, остается ли острым вопрос неплатежей и хватит ли собранных средств, чтобы выполнить все запланированные в областной программе мероприятия?

Об этом ведущий программы Алексей Овчинников поговорит сегодня с Виктором Иващенко. Задать вопрос гостю студии можно по телефону 56-73-72.