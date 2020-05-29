ЖКХ

Несанкционированные свалки ликвидированы в Новоржеве

2 июня «Мехуборка» убрала несанкционированные свалки на городском кладбище и на улице Рабоче-Крестьянской в Новоржеве. Для ликвидации свалок была привлечена специализированная техника компании — МАЗ с лепестковым захватом, который позволяет убирать крупногабаритный мусор и отходы, лежащие «навалом», сообщается на сайте регионального оператора со ссылкой на газету «Земля новоржевская».

Отмечается, что за день была ликвидирована часть свалок на кладбище со стороны улицы Пушкина, так как за один раз даже мусоровозу, рассчитанному на 30 кубометров, вывезти все накопившиеся отходы не представилось возможным. Также были убраны свалки напротив городской администрации на улице Рабоче-Крестьянской.

Между администрацией городского поселения «Новоржев» и региональным оператором по обращению с ТКО заключен договор на ликвидацию несанкционированных свалок. «В бюджете 2020 года мы предусмотрели порядка 100 тысяч рублей на такой вид работы. С городской территории по договору планируется вывезти 130 кубометров ТКО, складированных стихийно», — сообщил глава администрации города Эдуард Волков. По его словам, будет продолжена работа по вывозу мусора с кладбища, ликвидации свалок, которые образовались на улице Восточной и улице Заходского.

Также Эдуард Волков рассказал о том, что на территории кладбища по заказу администрации городского поселения были спилены и убраны сухие деревья.