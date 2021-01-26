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ЖКХ

Россиян снова начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

04.02.2021 07:14|ПсковКомментариев: 0

1 января прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ. Как пишет газета «Известия», уже в феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь. Об этом говорится в официальном ответе замглавы министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному, полученном парламентарием 2 февраля.

«Виду истечения срока действия постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года N424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" с января 2021 года возобновляется начисление и взыскание пеней и штрафов за несвоевременное или неполное внесение взносов за капитальный ремонт, платы за жилое помещение», — говорится в документе.

Также подчеркивается, что с 1 января предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ без послаблений, которые были установлены кабмином в апреле. Так, коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет применяться вновь.

Теги: #ЖКХ #штраф #платежи
Источник: Псковская Лента Новостей
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