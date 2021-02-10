ЖКХ

Природный газ придет в дома жителей Гдовского района не раньше 2027 года

Природный газ придет в дома гдовичей не раньше 2027 года. Это следует из официального ответа, который глава комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко направила местному фермеру Елене Дормидонтовой, сообщает группа «Граждане Гдовского района» в соцсети ВКонтакте.



Фото: selcdn.ru

Администрация паблика ссылается на письмо, полученное в ответ на вопросы Елены Дормидонтовой, заданные к прямой линии с губернатором области на телеканале «Россия-24», проходившей 28 января.

В письме глава комитета по тарифам и энергетике сообщает, что на 2024 год запланировано проектирование газопровода-отвода и газораспределительной станции Гдов, а годом позже - проектирование межпоселкового газопровода Гдов - Добручи - Смуравьево-2. Строительно-монтажные работы по этим объектам планируются только на 2027 год.

«Дальнейшая газификация природным газом населенных пунктов Гдовского района будет рассмотрена после выполнения обязательств по Программе развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 гг.», - говорится в письме.