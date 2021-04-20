ЖКХ

Названы ограничения для бесплатного подключения газа в частные дома

Бесплатно будут подведены трубы газопроводов в рамках догазификации частного сектора к домам площадью не более 300 квадратных метров, с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час. Земельный участок должен быть расположен не далее 200 метров от газораспределительной сети. Такие условия стали известны во время интервью генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова телеканалу «Россия 1».

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», - описал Сергей Густов предстоящий процесс.

О необходимости бесплатно газифицировать жилые дома заявил во время апрельского послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. «Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», - сказал президент, поручив правительству разработать программу газификации совместно с регионами. Согласно обнародованным 6 мая планам к 2030 году уровень газификации в регионах должен составить 82,9%. Конкретный график появится до 1 июля.