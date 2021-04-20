Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За покупками с экосумкой
Уникальная разработка Nordman
50 лет в сельском хозяйстве
Лицей Ростелекома
Модно и практично
Без работы не останемся
БОПЭТ цифры и факты
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё ЖКХ 20.04.2021 11:150 В Великих Луках завершили работы по переустройству газопровода 07.05.2021 10:060 Названы ограничения для бесплатного подключения газа в частные дома 07.05.2021 09:190 «Псковские теплосети» найдут «Лучшего в профессии» среди сотрудников 03.05.2021 20:191 Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью ЖКХ 30.04.2021 13:521 Каналопромывочная машина из Италии поступит в «Горводоканал» в мае 29.04.2021 15:510 Артем Пидник: Учения позволяют энергетикам повысить эффективность действий в нештатных ситуациях
 
 
 
Самое популярное 01.05.2021 09:313 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП в Псковской области 04.05.2021 09:387 Интерактив: Провалилась в вымоину в центре Пскова 30.04.2021 13:293 Очаг коронавируса выявлен в Псковской городской больнице 04.05.2021 17:400 Движение транспорта ограничат в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая 01.05.2021 09:2420 У 42 студентов из Индии в Псковской области выявлен коронавирус
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Названы ограничения для бесплатного подключения газа в частные дома

07.05.2021 10:06|ПсковКомментариев: 0

Бесплатно будут подведены трубы газопроводов в рамках догазификации частного сектора к домам площадью не более 300 квадратных метров, с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час. Земельный участок должен быть расположен не далее 200 метров от газораспределительной сети. Такие условия стали известны во время интервью генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова телеканалу «Россия 1».

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», - описал Сергей Густов предстоящий процесс.

О необходимости бесплатно газифицировать жилые дома заявил во время апрельского послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. «Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», - сказал президент, поручив правительству разработать программу газификации совместно с регионами. Согласно обнародованным 6 мая планам к 2030 году уровень газификации в регионах должен составить 82,9%. Конкретный график появится до 1 июля.

Теги: #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 703 человека
07.05.2021, 10:150 Две бутылки коньяка и бутылку ликера похитил пскович из магазина на улице Труда 07.05.2021, 10:060 Названы ограничения для бесплатного подключения газа в частные дома 07.05.2021, 09:520 Псковичей приглашают побывать на площади перед Рейхстагом в 1945 году 07.05.2021, 09:380 В Псковской области 35,3 тысячи человек завершили вакцинацию от коронавируса
07.05.2021, 09:190 «Псковские теплосети» найдут «Лучшего в профессии» среди сотрудников 07.05.2021, 09:040 Псковский губернатор вместе с сыном зарегистрировался в онлайн-акции «Бессмертный полк» 07.05.2021, 09:000 Александр Котов поздравил работников отраслей связи и электронных СМИ с профессиональным праздником 06.05.2021, 23:030 Мемориальный знак в память о подвиге советских солдат открыли в Себежском районе
06.05.2021, 22:470 Интерактив: Не горит фонарь у Ольгинской часовни в Пскове 06.05.2021, 22:462 Более 35 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции 06.05.2021, 22:233 Стало известно, как будет проходить бесплатное подключение домовладений к газовым сетям 06.05.2021, 22:150 Строительство скейт-парка в Великих Луках может начаться в этом году
06.05.2021, 22:040 Две поставки вакцины от COVID19 ожидается в Псковской области в ближайшие дни 06.05.2021, 21:530 Мемориал «Зарождение Знамени Победы» в Идрице будет возведен на средства краудфандинга 06.05.2021, 21:426 Интерактив: Кто поглумился над памятью народа, приглашая в свингер-тур «Тропами войны» по Псковщине? 18+ 06.05.2021, 21:240 Обустроить парковку рядом с кладбищем в Соловьях просят жители Псковского района
06.05.2021, 21:090 Псковские росгвардейцы присоединились к акции «Библиогид по улицам Героев Победы» 06.05.2021, 20:510 Подростки из России и Белоруссии прошли партизанской тропой в Себежском районе 06.05.2021, 20:320 Овощи за неделю подорожали на 1,7% 06.05.2021, 20:173 Ключевой скандал
06.05.2021, 20:090 На обходе Струг Красных и автодороге Новоржев – Кудеверь возобновлены ремонтные работы 06.05.2021, 19:491 Псковские следователи присоединились к акции «Сад памяти» 06.05.2021, 19:270 Есть такая профессия: Как псковский кузнец меч для Гэндальфа сковал 06.05.2021, 19:192 Арестован виновный в смертельном ДТП на трассе Петербург-Псков
06.05.2021, 19:130 На псковских улицах прошла викторина по истории Великой Отечественной войны 06.05.2021, 18:480 Псковичам предлагают «дойти до Берлина» 06.05.2021, 18:339 Победить диванного вакцинолога 06.05.2021, 18:192 Кормить и поить будут зрителей спектакля-кабаре «Постой, паровоз» Дмитрия Месхиева
06.05.2021, 18:020 В Острове включили подсветку церкви Николая Чудотворца 06.05.2021, 17:530 В администрации Псковской области произошли кадровые изменения 06.05.2021, 17:490 Жительницу Острова накажут за фиктивную регистрацию россиянина 06.05.2021, 17:361 Фирменный салон Yamaguchi открылся в Акваполисе
06.05.2021, 17:170 Романсы о весне и счастье прозвучат завтра в Тригорском 06.05.2021, 17:040 Псковская область вошла в пятерку регионов-лидеров по раздельному сбору мусора 06.05.2021, 16:472 Более 7 тысяч ветеранов Псковской области получат поздравления от президента ко Дню Победы 06.05.2021, 16:320 Региональный этап конкурса добровольческих практик объявили в Псковской области
06.05.2021, 16:200 Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Библиогид по улицам Героев Победы» 06.05.2021, 16:090 На Никольских воротах Изборской крепости ведутся срочные противоаварийные работы 06.05.2021, 16:051 Владимир Путин заявил о готовности к регистрации вакцины «Спутник Лайт» 06.05.2021, 15:520 Идет регистрация на краеведческую конференцию «Великолукская история в лицах»
06.05.2021, 15:400 Информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод опровергло Минприроды 06.05.2021, 15:231 Около 2 тысяч нарушений парковки выявили в Псковской области с помощью «Паркона» 06.05.2021, 15:050 На бесплатный показ спектакля «Дни Победы» приглашают псковичей 06.05.2021, 14:500 Ролик о голосовании за объекты для благоустройства создали в Псковской области
06.05.2021, 14:322 Псковских фермеров и пчеловодов приглашают принять участие в ярмарке «Покровский торг» 06.05.2021, 14:200 Псковичи могут бесплатно получить наборы для украшения «Окон Победы» 06.05.2021, 14:150 В Псковской области выросло число пользователей сервиса «Tele2 Книги» 06.05.2021, 14:100 «Сообразим на троих»: Майские праздники как старт активного политического сезона. ВИДЕО
06.05.2021, 14:020 За невыделение парковок для инвалидов в Псковской области оштрафовали 4 организации 06.05.2021, 13:450 Подрядчик приступил к ремонту Пушкиногорского шоссе по «дорожному нацпроекту» 06.05.2021, 13:330 В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет 06.05.2021, 13:130 Шесть минометных мин нашли в Псковской области 5 мая
06.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 06.05.2021, 12:501 Два мужчины украли плуг и борону в Псковском районе 06.05.2021, 12:335 Строительство часовни-купели на Словенских ключах вызвало волну возмущений 06.05.2021, 12:150 Испания возобновляет выдачу виз в Москве с 12 мая
06.05.2021, 12:110 «Сообразим на троих»: Майские праздники как старт активного политического сезона 06.05.2021, 12:013 Вкус свежести: еще одна булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината открылась на Завеличье 06.05.2021, 11:420 Небольшие дожди ожидаются на территории Псковской области 7 мая 06.05.2021, 11:351 В завершающую стадию вошла реконструкция дороги от Лавров к границе с Латвией  
06.05.2021, 11:174 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области 06.05.2021, 11:003 Tele2 подтвердила лидерство в индустрии клиентского опыта 06.05.2021, 10:550 Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая из-за ралли 06.05.2021, 10:350 Жилой дом сгорел в Себежском районе из-за нарушения правил эксплуатации печи
06.05.2021, 10:150 27-летний пскович пытался украсть спиртное ночью 06.05.2021, 10:110 Свое, местное: в «Деревне Соловьи» отметили полувековой юбилей 06.05.2021, 09:570 Еще 49 человек заразились коронавирусом в Псковской области 06.05.2021, 09:402 В здании бывшей прачечной в Пскове может появиться Центр спортивной гимнастики
06.05.2021, 09:200 Останки 12 солдат обнаружили на «Вахте памяти» в Новосокольническом районе 06.05.2021, 09:000 В России ожидают подорожание ипотеки 05.05.2021, 23:230 Пожар произошел на улице Дружбы в Великих Луках из-за короткого замыкания 05.05.2021, 23:010 Песнями поздравят с Днем Победы островских ветеранов
05.05.2021, 22:270 В России за арестантами будут следить с помощью спутников 05.05.2021, 22:020 Выставка плакатов открылась в Псковском колледже искусств к Дню Победы 05.05.2021, 21:390 Названы вакансии, предлагаемые в Псковской области соискателям с ограниченными возможностями 05.05.2021, 21:208 Дмитрий Быстров: Послание президента дает регионам возможности для маневра
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.