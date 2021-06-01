ЖКХ

35 регионов РФ будут полностью газифицированы до 2025 года

В 35 регионах РФ до 2025 года планируется обеспечить 100-процентную технически возможную газификацию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 11 июня генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Газификация регионов РФ — тема, которая сейчас в тренде, одна из приоритетных задач "Газпрома", поставленная президентом РФ», - подчеркнул он, напомнив, что Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить 100-процентную газификацию страны. В 2020 году «Газпром» совместно с регионами провел большую работу по утверждению программ газификации на 2021-2025 годы. Она велась при непосредственном участии органов исполнительной власти регионов, с учетом их пожеланий. Кроме того, совместно с регионами разработан и подписан отдельный план-график синхронизации на 2021 год как составная часть данных пятилетних программ. Этот план-график уже успешно реализуется, добавил Сергей Густов.

По его словам, в текущем году в соответствии с планами-графиками на газификацию регионов будет потрачено более 128 млрд рублей. Общий объем инвестиций «Газпрома» на реализацию пятилетней программы - 526,1 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем было инвестировано в предыдущую программу газификации на 2016-2020 годы. «В результате реализации программы на 2021-2025 годы планируется достижение 100-процентной технически возможной газификации в 35 регионах РФ», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».

Напомним, ООО «Газпром межрегионгаз» - компания, уполномоченная «Газпромом» для обеспечения газификации субъектов РФ.