ЖКХ

Сильный снегопад не стал неожиданностью для властей Пскова - Борис Елкин

Глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что сильный снегопад не стал для властей города неожиданностью. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.

«Зима не пришла неожиданно, мы смотрели прогнозы погоды. Сразу, как начался снег, — выехала техника. Когда был небольшой снежный покров — посыпали солью, сейчас в реагентах нет смысла. Проводится только механическая чистка», - рассказал сити-менеджер.

Борис Елкин добавил, что более 50 человек сейчас очищают улицы своими руками, а процесс уборки непрерывно продолжается.

«Город большой, все сразу не получается, снег продолжает идти. В два часа ночи мы почистили дорогу, в 8 утра она уже была снова засыпана. Потом, в 9 утра, снова почистили, но, боюсь, что к вечеру она снова будет в снегу», - заметил глава администрации Пскова.