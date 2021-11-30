Сильный снегопад не стал неожиданностью для властей Пскова - Борис Елкин

Глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что сильный снегопад не стал для властей города неожиданностью. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.
Борис Елкин добавил, что более 50 человек сейчас очищают улицы своими руками, а процесс уборки непрерывно продолжается.
«Город большой, все сразу не получается, снег продолжает идти. В два часа ночи мы почистили дорогу, в 8 утра она уже была снова засыпана. Потом, в 9 утра, снова почистили, но, боюсь, что к вечеру она снова будет в снегу», - заметил глава администрации Пскова.