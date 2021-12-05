ЖКХ

Подрядчика накажут за срыв сроков организации освещения на улице Новгородской в Пскове

Подрядчика накажут за срыв сроков организации освещения на улице Новгородской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Строительство наружного освещения должно было завершиться 1 ноября, однако из-за задержки поставки светильников срок выполнения работ сдвинули. За задержку ввода объекта в эксплуатацию к подрядчику применят штрафные санкции.

Работы произвела подрядная организация АО «Псковэнергоремонт» по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Гарантия на качества работ и материалы составляет не менее 3 лет.

На участке от 4-го Зонального проезда до дома №71г по улице Николая Васильева установили 22 железобетонные опоры и смонтировали 40 светодиодных светильников.

Напомним, что в текущем году освещение появилось еще на двух объектах. 19 новых фонарей установлено на участке Рижского проспекта, от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской. Более километра улично-дорожной сети на Гаражном проезде (от улицы Шестака до улицы Рокоссовского и от улицы Рокоссовского от Гаражного проезда до Рижского проспекта) освещают 43 светодиодных светильника на 38 опорах.

Все работы выполнили в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» за счет средств бюджета города Пскова.