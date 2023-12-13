ЖКХ

Газопроводы начали строить в великолукской деревне Переслегино

Строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 5,5 км началось в деревне Переслегино Великолукского района. Для обеспечения надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка двух пунктов редуцирования газа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать 81 домовладение населенного пункта.

«С жителями Переслегино заключено 56 договоров на догазификацию. Мы продолжаем прием заявок и заключение комплексных договоров, в рамках которых также выполняем строительство сетей в границах земельного участка. Заключение такого договора позволяет сократить сроки подключения домовладений», - отметил и. о. генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.