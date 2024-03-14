ЖКХ

Псковский губернатор поблагодарил за труд работников бытового обслуживания и ЖКХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства региона с профессиональным праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Вы работаете в разных сферах, но именно от вашего труда во многом зависит качество жизни людей, стабильность в обществе и развитие экономики региона. Вы обеспечиваете бесперебойную и надежную работу всех коммунальных систем, оперативно устраняете любые неполадки, заботитесь о чистоте наших улиц и дворов. Благодаря вашему труду вся сложная система коммунального хозяйства не только стабильно работает, но и развивается. В Псковской области за последние годы многое было сделано в части модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, улучшения качества питьевой воды», - отметил он.

Услугами бытового обслуживания также ежедневно пользуются тысячи людей, напомнил губернатор. «Отвечая запросам и требованиям времени, вы постоянно совершенствуете свою работу, повышаете качество сервиса. Эти позитивные изменения видят жители нашей области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Благодарю вас за то, что выбрали делом всей своей жизни такую непростую работу. И днем, и ночью, и в выходные, и в праздники — вы всегда несете свою службу, обеспечивая благополучие тысяч людей в регионе. Спасибо за самоотверженный труд, профессионализм и ответственное отношение к своему делу. От всей души желаю вам здоровья, добра и благополучия! С праздником!» - добавил глава региона.