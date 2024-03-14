Псковский губернатор поблагодарил за труд работников бытового обслуживания и ЖКХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства региона с профессиональным праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.
Услугами бытового обслуживания также ежедневно пользуются тысячи людей, напомнил губернатор. «Отвечая запросам и требованиям времени, вы постоянно совершенствуете свою работу, повышаете качество сервиса. Эти позитивные изменения видят жители нашей области», - подчеркнул Михаил Ведерников.
«Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Благодарю вас за то, что выбрали делом всей своей жизни такую непростую работу. И днем, и ночью, и в выходные, и в праздники — вы всегда несете свою службу, обеспечивая благополучие тысяч людей в регионе. Спасибо за самоотверженный труд, профессионализм и ответственное отношение к своему делу. От всей души желаю вам здоровья, добра и благополучия! С праздником!» - добавил глава региона.