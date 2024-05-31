ЖКХ

Жителям порховской деревни Крюково сделают перерасчет платы за вывоз ТКО

Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - филиал ООО «Экопром» обязали отменить плату за неоказанную надлежащим образом услугу по сбору и вывозу ТКО с территории деревни Крюково Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки по обращению жителей деревни Крюково установлено, что в период с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2022 года ООО «Экопром» фактически не оказывал услугу по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов из указанного населенного пункта, однако плата за услуги по обращению с ТКО жителям деревни Крюково начислялась.

Суд с учетом всех обстоятельств дела обязал ООО «Экопром» произвести перерасчет и отменить плату за неоказанную услугу по сбору и вывозу ТКО за указанный период времени.

Ранее сообщалось, что корректировку платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов проведут в Псковской области.

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Напомним, Псковская область планирует разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО.