Общество

Большинство респондентов ПЛН не посещают многочисленные псковские фестивали

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей не принимают участие в многочисленных фестивалях, которые проходят в Пскове и Псковской области. Это следует из опроса, в котором приняли участие 200 человек.

45% участников опроса заявили, что многочисленные фестивали их раздражают, и подобные мероприятия — пустая трата денег. 28% голосующих признались, что сами фестивали посещают редко, однако поддерживают их проведение. Событийный туризм, по их наблюдениям, активно развивается.

С удовольствием ходят на все фестивали по возможности 10,5% респондентов. 8,5% не интересуются фестивалями, поскольку предпочитают другой формат отдыха.

4,5% заявили, что принимают участие в фестивалях, которые не связаны с едой и алкоголем. А 3,5% голосующих мало что слышали о псковских фестивалях.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?»