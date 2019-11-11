* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Надеемся, что Епархиальная Рождественская Елка в Пскове станет ежегодной
9 января в спортивно-развлекательном парке «Простория» прошла первая Епархиальная Рождественская Елка для детей из всех приходов Пскова и Псковской области.
Я пришла со своими детьми посмотреть представление, но мы окунулись в настоящую сказку. Сразу в фойе нас встречали девочки-снежинки и провожали всех гостей на второй этаж. Перед входом в зал нас уже ждали Микки-Маус, Лунтик, Белочка, умная Сова и другие герои, которые терпеливо фотографировались со всеми желающими. Далее мы попали в игровую зону, где наших детей увлекали в интересные игры.
Здесь можно было узнать свою судьбу у гадалки, поиграть в дартс и покидать бумажные снежки, сразиться в хоккей на ковре и даже полетать на метле, угадать у волшебниц, что спрятано в коробке, а у веселых мышей исполнить волшебное желание из ларца.
Мы совсем не ожидали, что будет так весело, и немного пожалели, что пришли всего за полчаса до начала мероприятия. Мои дети так увлеклись игрой, что на само представление мы уже попали после второго звонка. Темой спектакля было путешествие Вифлеемской звезды, которая возвестила всем о рождении Иисуса Христа. Само представление было просто волшебно. Нам показали целую сказку о путешествии Вифлеемской звезды, там были танцы, пел хор, летали воздушные гимнасты и было шоу мыльных пузырей. А чтобы зрители не скучали, организаторы предлагали залу помочь пройти по скользким камням, через бурные моря и еще множество других испытаний, и все дети отправились в путешествие с Вифлеемской звездой, чтобы сообщить всему миру о рождении Богомладенца.
И, конечно же, все дети ждали прихода Деда Мороза и очень громко его звали. Дед Мороз появился в окружении снежинок, пожелал всем мира и добра и вместе с детьми и взрослыми под радостное «Раз, два, три елочка гори..» зажег огни на Рождественской Елке. Но и на этом праздник еще не закончился. Дед Мороз со своими помощниками устроили веселые соревнования и танцы, а в конце всего этого мероприятия праздничный паровоз из детей поехал получать подарки. Мы очень довольны, что попали сюда. Дети просто счастливы и теперь будут ждать следующего года, чтобы вернуться еще раз.
Спасибо всем организаторам и артистам, надеемся, что такая елка станет ежегодной.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Надеемся, что Епархиальная Рождественская Елка в Пскове станет ежегодной
9 января в спортивно-развлекательном парке «Простория» прошла первая Епархиальная Рождественская Елка для детей из всех приходов Пскова и Псковской области.
Я пришла со своими детьми посмотреть представление, но мы окунулись в настоящую сказку. Сразу в фойе нас встречали девочки-снежинки и провожали всех гостей на второй этаж. Перед входом в зал нас уже ждали Микки-Маус, Лунтик, Белочка, умная Сова и другие герои, которые терпеливо фотографировались со всеми желающими. Далее мы попали в игровую зону, где наших детей увлекали в интересные игры.
Здесь можно было узнать свою судьбу у гадалки, поиграть в дартс и покидать бумажные снежки, сразиться в хоккей на ковре и даже полетать на метле, угадать у волшебниц, что спрятано в коробке, а у веселых мышей исполнить волшебное желание из ларца.
Мы совсем не ожидали, что будет так весело, и немного пожалели, что пришли всего за полчаса до начала мероприятия. Мои дети так увлеклись игрой, что на само представление мы уже попали после второго звонка. Темой спектакля было путешествие Вифлеемской звезды, которая возвестила всем о рождении Иисуса Христа. Само представление было просто волшебно. Нам показали целую сказку о путешествии Вифлеемской звезды, там были танцы, пел хор, летали воздушные гимнасты и было шоу мыльных пузырей. А чтобы зрители не скучали, организаторы предлагали залу помочь пройти по скользким камням, через бурные моря и еще множество других испытаний, и все дети отправились в путешествие с Вифлеемской звездой, чтобы сообщить всему миру о рождении Богомладенца.
И, конечно же, все дети ждали прихода Деда Мороза и очень громко его звали. Дед Мороз появился в окружении снежинок, пожелал всем мира и добра и вместе с детьми и взрослыми под радостное «Раз, два, три елочка гори..» зажег огни на Рождественской Елке. Но и на этом праздник еще не закончился. Дед Мороз со своими помощниками устроили веселые соревнования и танцы, а в конце всего этого мероприятия праздничный паровоз из детей поехал получать подарки. Мы очень довольны, что попали сюда. Дети просто счастливы и теперь будут ждать следующего года, чтобы вернуться еще раз.
Спасибо всем организаторам и артистам, надеемся, что такая елка станет ежегодной.
Ирина