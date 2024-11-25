Общество

Определены категории граждан, которым повысят пенсии в декабре

Несмотря на то, что основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже проведены, некоторые категории граждан могут рассчитывать на повышенные пенсии в декабре 2024 года. Об рассказал декан факультета права Высшей школы экономики профессор Вадим Виноградов.

Так, увеличится фиксированная пенсионная выплата людям, достигшим возраста 80 лет в ноябре. Размер повышения составит 100 процентов — таким образом, дополнительная выплата составит 8134,88 рублей. В совокупности она после повышения достигнет 16 269, 76 рублей.

При установлении инвалидности первой группы фиксированная выплата также повышается вдвое. Но если инвалид первой группы достигает 80-летия, прибавка будет назначена только один раз.

Процесс увеличения выплат Социальный фонд произведет автоматически, без необходимости подачи заявлений или дополнительных документов, уточняет эксперт.

Если выплатные дни совпадают с праздничными, то в декабре пенсионер получит выплаты за два месяца: за декабрь 2024 года и за январь 2025 года, пишет «Прайм».

«Причем январскую выплату рассчитают уже с учетом индексации 2025 года», - разъяснил Виноградов.