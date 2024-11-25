Общество

Псковские педагоги учились оказывать первую помощь и управлять беспилотниками

С 22 по 24 ноября педагоги-организаторы основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) прошли интенсивный курс повышения квалификации в филиале центра «Воин», сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

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Трехдневная программа, реализованная в рамках сетевого соглашения между ПОИПКРО и филиалом центра «Воин», сочетала теоретические занятия и практические тренировки на базе филиала центра и полигона 76-й дивизии.



Программа включала практико-ориентированные модули по основам боевой и тактической подготовки, инженерному делу, организации связи, оказанию первой помощи и управлению беспилотными летательными аппаратами. Опытные инструкторы филиала центра «Воин» поделились своим практическим опытом, обеспечив педагогов необходимыми знаниями и навыками для эффективной работы с учащимися.