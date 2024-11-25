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Общество

«Дневной дозор»: Надо ли опасаться еще большей эскалации конфликта между Россией и Западом?

25.11.2024 21:59|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Надо ли опасаться еще большей эскалации конфликта между Россией и Западом?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Эта неделя запомнится очередным обострением ситуации в мире. Отправной точкой для событий последних дней послужило заявление пока еще президента США Джо Байдена, в котором он впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Это заявление прозвучало 17 ноября, и уже 19 и 20 числа по России были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, после чего конфликт на Украине, по сути, вышел за рамки локального. Использовать подобное дальнобойное оружие по нашей территории без западных специалистов невозможно, а значит, соответствующие страны сознательно стали сторонами конфликта со всеми вытекающими последствиями. Россия не раз предупреждала западных «партнеров» о недопустимости подобных шагов, но Запад пошел по пути эскалации, в связи с чем и возникла необходимость в финальном предупреждении.

21 ноября Воздушно-космические силы России нанесли комбинированный удар по одному из крупных объектов оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Вчера же вечером эфиры российских телеканалов прервало короткое, но емкое обращение президента России Владимира Путина. В нем глава государства заявил, что удар был нанесен новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник». Баллистическая ракета была использована в безъядерном исполнении. Она атакует цель со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день нет ни у Запада, ни тем более у Украины. Президент России Владимир Путин четко дал понять западным странам, что их действия могут привести к глобальному ядерному конфликту и что в случае дальнейшей эскалации агрессивных действий со стороны Запада российская сторона будет отвечать решительно и зеркально. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз безопасности России. Мирным жителям будут заранее предлагать покинуть опасные зоны.

Стоит ли в свете событий этой недели опасаться еще большей эскалации конфликта и втягивания России в глобальную войну с Западом? Об этом — в программе «Дневной дозор».

С начала конфликта уже было очевидно, что не Украина, а коллективный Запад его спровоцировал. Люди, пережившие самую страшную в истории человечества войну - Великую Отечественную, события последних дней переживают болезненно. Раньше был мощный Советский Союз, который мог противостоять НАТО, паритет сил обеспечивал международную безопасность. 1970-е годы были периодом разрядки международной напряженности. Тогда у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, спокойствие и чувство безопасности. Сейчас же совсем нет понимания, что будет завтра, подчеркнул экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной организации «Дети войны» Геннадий Бубнов.

«Мы поддерживаем идею противостояния и защиты нашего суверенитета. Если более полусотни стран уже вооружились против нас, то, конечно, новая доктрина, которая была принята, подразумевает, что мы должны использовать все возможные способы для сохранения нашего суверенитета. Суверенитет – это жизнь наших детей, наших внуков и всей нашей российской цивилизации. Поэтому мы поддерживаем заявление, хотя и с тревогой».

Гордость до слез за президента России во время его обращения к гражданам страны почувствовал бывший начальник штаба 76-й дивизии, заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник. Переживать, по его мнению, не стоит - нужно сохранять спокойствие, у России все под контролем. В ветеране ВДВ также теплится надежда, что 47 президент США Дональд Трамп прекратит войну и не будет усугублять ситуацию. А вот каким способом - пока загадка. Но если будут угрозы или ультиматумы коллективного Запада в адрес нашей страны, это не пройдет! Россия больше не вздрогнет! Только уважительное отношение к нам может немного смягчить ситуацию и способствовать деэскалации обстановки в мире, считает Александр Сотник.

«Вряд ли конфликт станет ядерным. Найдутся светлые головы и у наших противников, которые не допустят, чтобы ракеты дальнего действия массово применялись по территории России. Сейчас, конечно, сложная ситуация у нового президента, потому что его за то, что он выиграл, хотят подставить. Но тем не менее разговор состоялся между ним и Байденом. Я думаю, что окончательно решение принято: не доводить до какого-то массового применения этих ракет большой дальности. А потом у нас достаточно серьезные средства противовоздушной защиты. Чем больше они по нам выпустят, тем беднее станут. Поэтому все, что выпустят, собьем».

Только дураки не боятся войны, высказал мнение главный редактор газеты «Курьеръ. Псков - Великие Луки» Олег Константинов. В своем обращении к гражданам России президент Владимир Путин расставил все точки над i. Еще задолго до переворота на Майдане определенные страны Запада стремились сделать Россию изгоем. В их интересах вести перманентное противостояние для ослабления нашей страны. Но мы можем показать силу, считает Олег Константинов.

«Президент очень четко выразил позицию свою, и грех с этим не согласиться. Я думаю, что его выступление охладит буйные бестолковые головы определенных товарищей на Западе, и все-таки завершится миром. Я хочу в это верить. Еще раз могу подчеркнуть: только дураки не боятся то, что может произойти. Конечно, нужно опасаться, но у нас есть верховный главнокомандующий, где четко по пунктам все расставлено. Россияне, я даже не сомневаюсь, поддерживают президента, и в данном случае победа будет за нами».

Следует ли в свете событий этой недели ожидать еще большей эскалации конфликта и втягивания России в глобальную войну с Западом? Такой вариант маловероятен, но возможен, полагает бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов. С самого начала действия Запада вели к эскалации, и совсем без последствий тут было невозможно обойтись. Другой вопрос — если бы Россия действовала более решительно, то можно было бы избежать затягивания конфликта, которому скоро исполнится три года, полагает Евгений Михайлов. Между тем реакцию Москвы на атаки 19 и 20 ноября он считает впечатляющей и адекватной.

«Следует подчеркнуть, что именно Запад стал инициатором эскалации конфликта, а не Кремль. В этой ситуации Кремль вынужден был действовать соответствующим образом. Другое дело, что он действовал не совсем удачным образом раньше, поэтому, конечно, есть вопросы. Что касается нынешнего ответа, нормальный ответ. С точки зрения пиара картинка получилась впечатляющей, и это все-таки ограниченное применение. Надо было дать ответ на растущую угрозу применения дальнобойных ракет американских и европейских по нашей территории. Я считаю, что ответ Кремля был адекватным в данной ситуации. Более того, применение таких ракет надо было предусмотреть давно. У нас есть два типа тяжёлых ракет, которые мы можем применить. Это новые ракеты "Орешник", а также межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которых у нас много. Существуют и другие варианты, но это основные».

Несмотря на неоднократные предупреждения, США и коллективный запад продолжают нагнетать обстановку и угрожать не только России, но и всем представителям мирового сообщества, которые поддерживают нашу страну, включая Китай и Северную Корею. Поэтому опасность дальнейшей эскалации конфликта есть, полагает заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Но вопрос использования ядерного оружия, по его мнению, не стоит — это будет исключительная мера.

«Я считаю, что последний случай, когда наша ракета "Орешник" поразила военный объект на территории Украины, стал достойным ответом и американцам, и всему европейскому сообществу. Я убеждён, что они должны задуматься. Если же они не изменят своего отношения, то мы будем вынуждены отвечать на их действия аналогичным образом. При этом речь не идёт о применении ядерного оружия — это будет исключительной мерой. Однако мы всегда готовы дать зеркальный ответ на любые вызовы».

Военные люди меньше всего хотят войны, потому что они понимают, что такое тяготы и лишения. Об этом не понаслышке знает и генерал-майор ВДВ, сенатор от Псковской области Алексей Наумец. 37 лет своей сознательной жизни он прослужил в Вооруженных силах. Понятно, кому Путин адресовал своей вчерашнее послание. Вооруженные силы Украины не в состоянии самостоятельно применить дальнобойные ракеты — центр принятия решений находится далеко не там. Вот наш президент и сказал этим людям с горячими головами, что ответ будет зеркальным, и может не ограничиваться только Украиной! И это далеко не первое предупреждение.

«Наш президент последние лет 10 рассказывал, всё говорил, убеждал, предупреждал. И что, изменилось что-то? Сейчас просто предупредил, что будет зеркальный ответ. Наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, а также министр иностранных дел (Сергей Лавров ред.) неоднократно говорили об этом на всех международных встречах. Президент и министр иностранных дел пытались найти подходящие слова и действия, которые могли бы убедить Запад изменить свою позицию. В результате они обратили внимание на наличие у России системы вооружений, что должно было донести до лиц, принимающих решения на Западе, информацию, что эта беда их стороной не обойдет. На сегодняшний день нет сил и средств ни у кого в мире, чтобы можно было хоть как-то противодействовать гиперзвуковому оружию. Поверьте, мы мирные люди, но когда уже поставить перед фактом, вы же понимаете, никто не будет ждать, пока нас размолотят, разорвут к чертовой матери, и всё. У них белое – это черное, черное – это пурпурное. Они сегодня говорят одно, делают другое, улыбаясь при этом. Вы же посмотрите, они все улыбаются, делая гадости. Потому что это не касается их лично. А вот когда их лично коснется, я посмотрю, как их же народ сметет им головы там на местах».

Заместитель руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова считает, что администрация президента Джо Байдена поступила максимально необдуманно, разрешив Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. В свете последних событий она очень опасается обострения конфликта России с Западом. Яна Иванова уверена, что обе стороны недооценивают всю серьезность ситуации, и пора уже, наконец, остановиться и сесть за стол переговоров.

«Возможно, это предмет будущего торга. Я не знаю, о чем думали в кабинетах в Вашингтоне, но мне кажется, что здесь, в реальности, это может привести к эскалации. Позиция партии "Яблоко" последовательна и неизменна с самого начала специальной военной операции. Мы за то, чтобы прекратить огонь, за то, чтобы приступить к переговорам. Вот на том месте, на котором на данную секунду находятся обе страны, на этом месте остановиться и сесть за стол переговоров. Должны перестать гибнуть люди в первую очередь».

Главный вопрос, который задают себе многие жители стран, участвующих в конфликте: не пора ли остановиться? Многим людям, уставшим от войны, хочется верить, что Россия, страны НАТО и Украина, которая мечтает туда вступить, все-таки найдут общий язык. Кстати, ООН призвала стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Так, может, действительно пора?

Татьяна Иванова

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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