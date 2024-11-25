«Дневной дозор»: Надо ли опасаться еще большей эскалации конфликта между Россией и Западом?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Надо ли опасаться еще большей эскалации конфликта между Россией и Западом?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Эта неделя запомнится очередным обострением ситуации в мире. Отправной точкой для событий последних дней послужило заявление пока еще президента США Джо Байдена, в котором он впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Это заявление прозвучало 17 ноября, и уже 19 и 20 числа по России были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, после чего конфликт на Украине, по сути, вышел за рамки локального. Использовать подобное дальнобойное оружие по нашей территории без западных специалистов невозможно, а значит, соответствующие страны сознательно стали сторонами конфликта со всеми вытекающими последствиями. Россия не раз предупреждала западных «партнеров» о недопустимости подобных шагов, но Запад пошел по пути эскалации, в связи с чем и возникла необходимость в финальном предупреждении.
21 ноября Воздушно-космические силы России нанесли комбинированный удар по одному из крупных объектов оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Вчера же вечером эфиры российских телеканалов прервало короткое, но емкое обращение президента России Владимира Путина. В нем глава государства заявил, что удар был нанесен новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник». Баллистическая ракета была использована в безъядерном исполнении. Она атакует цель со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день нет ни у Запада, ни тем более у Украины. Президент России Владимир Путин четко дал понять западным странам, что их действия могут привести к глобальному ядерному конфликту и что в случае дальнейшей эскалации агрессивных действий со стороны Запада российская сторона будет отвечать решительно и зеркально. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз безопасности России. Мирным жителям будут заранее предлагать покинуть опасные зоны.
Стоит ли в свете событий этой недели опасаться еще большей эскалации конфликта и втягивания России в глобальную войну с Западом? Об этом — в программе «Дневной дозор».
С начала конфликта уже было очевидно, что не Украина, а коллективный Запад его спровоцировал. Люди, пережившие самую страшную в истории человечества войну - Великую Отечественную, события последних дней переживают болезненно. Раньше был мощный Советский Союз, который мог противостоять НАТО, паритет сил обеспечивал международную безопасность. 1970-е годы были периодом разрядки международной напряженности. Тогда у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, спокойствие и чувство безопасности. Сейчас же совсем нет понимания, что будет завтра, подчеркнул экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной организации «Дети войны» Геннадий Бубнов.
Гордость до слез за президента России во время его обращения к гражданам страны почувствовал бывший начальник штаба 76-й дивизии, заместитель директора гипермаркета «Империал» Александр Сотник. Переживать, по его мнению, не стоит - нужно сохранять спокойствие, у России все под контролем. В ветеране ВДВ также теплится надежда, что 47-й президент США Дональд Трамп прекратит войну и не будет усугублять ситуацию. А вот каким способом - пока загадка. Но если будут угрозы или ультиматумы коллективного Запада в адрес нашей страны, это не пройдет! Россия больше не вздрогнет! Только уважительное отношение к нам может немного смягчить ситуацию и способствовать деэскалации обстановки в мире, считает Александр Сотник.
Только дураки не боятся войны, высказал мнение главный редактор газеты «Курьеръ. Псков - Великие Луки» Олег Константинов. В своем обращении к гражданам России президент Владимир Путин расставил все точки над i. Еще задолго до переворота на Майдане определенные страны Запада стремились сделать Россию изгоем. В их интересах вести перманентное противостояние для ослабления нашей страны. Но мы можем показать силу, считает Олег Константинов.
Следует ли в свете событий этой недели ожидать еще большей эскалации конфликта и втягивания России в глобальную войну с Западом? Такой вариант маловероятен, но возможен, полагает бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов. С самого начала действия Запада вели к эскалации, и совсем без последствий тут было невозможно обойтись. Другой вопрос — если бы Россия действовала более решительно, то можно было бы избежать затягивания конфликта, которому скоро исполнится три года, полагает Евгений Михайлов. Между тем реакцию Москвы на атаки 19 и 20 ноября он считает впечатляющей и адекватной.
Несмотря на неоднократные предупреждения, США и коллективный запад продолжают нагнетать обстановку и угрожать не только России, но и всем представителям мирового сообщества, которые поддерживают нашу страну, включая Китай и Северную Корею. Поэтому опасность дальнейшей эскалации конфликта есть, полагает заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Но вопрос использования ядерного оружия, по его мнению, не стоит — это будет исключительная мера.
Военные люди меньше всего хотят войны, потому что они понимают, что такое тяготы и лишения. Об этом не понаслышке знает и генерал-майор ВДВ, сенатор от Псковской области Алексей Наумец. 37 лет своей сознательной жизни он прослужил в Вооруженных силах. Понятно, кому Путин адресовал своей вчерашнее послание. Вооруженные силы Украины не в состоянии самостоятельно применить дальнобойные ракеты — центр принятия решений находится далеко не там. Вот наш президент и сказал этим людям с горячими головами, что ответ будет зеркальным, и может не ограничиваться только Украиной! И это далеко не первое предупреждение.
Заместитель руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова считает, что администрация президента Джо Байдена поступила максимально необдуманно, разрешив Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. В свете последних событий она очень опасается обострения конфликта России с Западом. Яна Иванова уверена, что обе стороны недооценивают всю серьезность ситуации, и пора уже, наконец, остановиться и сесть за стол переговоров.
Главный вопрос, который задают себе многие жители стран, участвующих в конфликте: не пора ли остановиться? Многим людям, уставшим от войны, хочется верить, что Россия, страны НАТО и Украина, которая мечтает туда вступить, все-таки найдут общий язык. Кстати, ООН призвала стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Так, может, действительно пора?
Татьяна Иванова