Недвижимость

Средняя стоимость ипотеки в России превысила 30%

Средняя стоимость ипотечного кредита перевалила за отметку в 30% у топ-10 участников рынка. Теперь переплата за весь срок жилищного кредита может оказаться семикратной, а ежемесячный платеж на жилье в крупных городах легко достигает 150-300 тысяч рублей.

Минимальный порог стоимости ипотеки вырос на 1,3 п.п. за месяц — до 27,5%, следует из данных на сайтах банков. У половины участников рынка из топ-10 показатель начинается от 28%. При этом верхняя граница полной стоимости кредита (ПСК) сейчас в среднем составляет 33,4%.

Уровень ипотечных ставок в 30% — по сути заградительный, констатировал экономист Андрей Бархота. По его словам, за последние три года размер ежемесячного платежа с учетом роста ключевой и удорожания жилья вырос примерно в четыре раза. Из-за этого новая недвижимость недоступна для заемщиков со средним доходом.

Переплата по ипотечному кредиту на сумму 10 миллионов рублей (с учетом первоначального взноса в 2 миллиона) на срок 25 лет с ПСК 30% составит 65 миллионов рублей. То есть итоговая сумма (долг плюс проценты), которую выплатит заемщик, будет превышать стоимость жилья в 7,5 раза, пишут «Известия».

Сейчас рынок ипотеки заморожен непосильными ставками по рыночным программам, констатировал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Отрасль поддерживают лишь льготные программы, на которые приходится значительная часть выдач — но банки снова столкнулись с дефицитом лимитов по ним, добавил он. При этом перспективы поддержки из бюджета неочевидны, ведь для Минфина затруднительно субсидировать льготные ставки при ключевой в 21%.