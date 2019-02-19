Политика

Лев Шлосберг: История учит тому, что она ничему не учит

«История учит тому, что она ничему не учит», - с этих слов начал свое выступление, предваряющее очередную сессию регионального парламента, депутат областного Собрания, глава фракции «Яблоко» Лев Шлосберг, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Всего тридцать с небольшим лет назад в нашей стране печально привычными были слова: инакомыслие, цензура, запрещенная книга, «антисоветская агитация», политический сыск, доносы. И одновременно с этим - панорама циничных лозунгов. «Планы партии - планы народа». «Все во имя человека, все для блага человека». И вся страна знала имя этого человека. И этому человеку, и почти всем в стране казалось, что это все - навсегда, что именно так должен быть устроен мир. А там, за границей - стремительно загнивающий капитализм, дни которого сочтены, осталось только дождаться. Но ждать приходилось тяжело. Пушки вместо масла, масло по талонам», - отметил он в своем выступлении.

По словам Льва Шлосберга, в советские годы 99% людей были уверены, что до конца их жизни ничего не изменится, кроме фамилии генсека и фотографий членов Политбюро. «А потом это все рассыпалось у всех на глазах - быстро, как карточный домик, хотя казалось, что стены этого домика - из вечного железобетона. Что происходит сейчас с нашей страной второй раз на памяти половины ныне живущих поколений? Куда пришла страна, которая тридцать лет назад вышла из морока политического монополизма и диктатуры пролетариата?» - добавил он.

«Сегодня снова главную опасность для власти представляют инакомыслящие, несогласные, недовольные, нелояльные граждане. Политический сыск снова стал главной задачей спецслужб. Свобода стала нетерпима для государства, а полное непротивление власти считается главной народной добродетелью. В нашей стране снова появился нежелательный для власти народ: люди, которым государство всеми силами показывает, что им (то есть нам) здесь не место. Не место нашим взглядам, нашим убеждениям, нашему праву открыто сказать свое слово. Инакомыслие в России стало экстремизмом», - подчеркнул выступающий.

Лев Шлосберг отметил, что «ставка на страх - это мина замедленного действия». «Он действует, во-первых, не на всех, во-вторых - не навсегда. У паралитического газа страха есть ограничения по сроку действия. И когда освобождение от страха происходит, сначала меняется сам человек, а затем он начинает изменять страну. Чтобы поддержать страх, власти начинают воевать в самом буквальном смысле слова», - пояснил он свою точку зрения.

«Свобода мысли и свобода слова стали главными врагами власти. На войну с этими свободами брошены все ресурсы государства. Никого не смущает, что это прямой путь на гражданскую войну? Цензура запрещена, но - вернулась цензура. «Как у вас организована цензура материалов?», - спрашивает псковский следователь у главного редактора псковской радиостанции. - «Цензура запрещена согласно Конституции», - отвечает следователю редактор. - «На самом деле?» - удивляется следователь. Что происходит на самом деле? Кто-то всерьез считает, что в XXI веке можно повторить Советский Союз 2.0 - такую же империю, но на более высоком техническом уровне? Учесть «ошибки прошлого» и построить настоящий современный тоталитаризм? И все это позволит создать успешное, конкурентоспособное государство, в котором будут мечтать жить миллионы людей со всего мира? Которое сохранит и благоустроит огромную территорию?»- высказался парламентарий.

В конце выступления Лев Шлосберг задался несколькими риторическими вопросами: «Сколько раз за несколько десятилетий можно испытывать терпение Истории? Наступать на одни и те же грабли? Снимать со стены одно и то же ружье? Проводить эксперимент над одним и тем же - по существу - народом? Советский Союз развалился потому, что в нем не было свобод или потому, что настала свобода?»

«Ответ на этот вопрос все расставляет на свои места тридцать лет спустя. Опасно ошибаться, отвечая на один и тот же вопрос Истории два раза подряд. История - дама умная и равнодушная. Не простит», - заключил Лев Шлосберг.