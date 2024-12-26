Политика

Александр Борисов: Выборы президента – главное политическое событие 2024 года

Главное политическое событие 2024 года – выборы президента России, и это не обсуждается, сообщил в беседе с корреспондентом ПЛН FM заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

В масштабе планеты он также выделил выборы президента США, а от следующего года ждет, что он будет интереснее, чем уходящий. Также депутат кратко прокомментировал свой взгляд на то, как этот год сложился для «Единой России».

«Партия как живой организм - живёт от выборов до выборов. На мой взгляд, в единый день голосования единороссы показали неплохой результат. Я думаю, что это успех. И, конечно, как важный аспект 2024 года я отметил бы тот вклад, который партия "Единая Россия" внесла в избирательную кампанию и в голосование за президента. Я думаю, что "Единая Россия" зарекомендовала себя как стабильная политическая сила, поэтому я уверен, что сторонников у нее в уходящем году прибавилось. Но мы с вами понимаем, что всё это станет ясно только после следующих выборов. Выборы — это самый главный показатель успеха или неуспеха партии», - подчеркнул Александр Борисов.