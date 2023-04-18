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Политика

День местного самоуправления отмечают в России

21.04.2023 08:11|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный указом президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как сообщается в документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

Органам власти государства, регионов и муниципалитетов, организациям и общественным объединениям рекомендуется 21 апреля проводить мероприятия, посвященные этому празднику, пишет calend.ru.

Было решено установить датой праздника день 21 апреля — день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При его подготовке были использованы материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных документов — шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.

После революции 1917 года идея самоуправления была забыта — вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и по сей день.

Теги: #праздник #местное самоуправление #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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