Политика

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах нежелательных организаций, документ появился в думской электронной базе.

«Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — сказано в проекте.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на размещение рекламы на интернет-ресурсах общественных и религиозных объединений или других организаций, если суд признает их экстремистскими.

Как указано в пояснительной записке, владельцы информационных ресурсов, ведущих провокационную деятельность в нарушение интересов России, зачастую продолжают получать доходы от рекламы. Это позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию.

Документ подготовила группа депутатов и сенаторов, в ее составе Александр Хинштейн и Андрей Клишас.

Поправки предлагается внести в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».