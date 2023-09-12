Политика

Игорь Иванов: Профсоюзы продолжат контролировать избирательный процесс в Псковской области

Профсоюзы продолжат контролировать избирательный процесс на территории Псковской области. Об этом председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все прошло честно и прозрачно. Профсоюзы продолжат контролировать избирательный процесс на территории нашего региона. В целом профсоюзы страны будут контролировать избирательный процесс на территории всей Российской Федерации. Мы понимаем, что уже входим в новый избирательный цикл, мы должны обеспечить, чтобы выборы президента прошли на самом высоком уровне», – рассказал Игорь Иванов.

Он уточнил, что в профсоюзном движении Псковской области присутствуют как избиратели, так и представители разных, в том числе и оппозиционных партий.