Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Артуром Гайдуком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) начинает серию программ «Особое мнение» с участием руководителей региональных отделений партий. В ближайшие недели мы обсудим с ними ситуацию в общественно-политической сфере, проблемы, итоги сентябрьских выборов и ближайшие планы. Сегодня участником программы станет председатель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук.

Ведущий программы, главный редактор ПЛН Александр Савенко узнает у него, какие задачи стоят перед этой оппозиционной партией в условиях новой политической реальности, кто «рулит» в региональном отделении и каким Артур Гайдук видит будущее организации. Также участники программы обсудят другие актуальные темы.