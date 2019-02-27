Общество

К 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне в московском парке «Патриот» будет построен военный храм

По инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, поддержанной президентом Российской Федерации и патриархом московским и всея Руси Кириллом, к 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» будет построен главный военный храм вооруженных сил Российской Федерации. Частью храмового комплекса станет «Дорога памяти». Об этом сообщается на сайте администрации Псковской области.

Сделав 1418 шагов, каждый из нас может увидеть фотографии и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда — участника Великой Отечественной войны.

Фонд «Воскресение» начинает общероссийскую патриотической акцию «Мы — наследники Победы» под девизом «Расскажи историю своих предков», в ходе которой участники смогут поделиться историями своих родственников, сражавшихся за родину, а также материалами из домашних фотоархивов, сообщить о том, что побудило их содействовать строительству главного храма вооруженных сил Российской федерации в ознаменование 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Собранные в течение акции материалы будут увековечены в галерее «Дороги памяти», станут ее непосредственным содержанием и подлинным национальным достоянием, прославляющим подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

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