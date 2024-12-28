Общество

Дед Мороз рассказал, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь

Московский Дед Мороз рассказал, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь.

«Подводную лодку просили. Лошадку просили. А я сразу говорю: если лошадку ты просишь или котика, ты сначала узнай все о нем. Конюшню построй, научись управлять, научись кормить и так далее, а уж потом запросы такие делай», - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, какие необычные желания он получал.

Собеседник агентства отметил, что все желания должны быть разумными и по потребностям, пишет РИА Новости. «А то так можно запросить и полет в космос, а я же такие вопросы не решаю», - добавил волшебник.