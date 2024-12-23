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Спорт

Умер чемпион мира по биатлону 1973 года

30.12.2024 16:40|Псков

Чемпион мира 1973 года в составе сборной СССР по биатлону Геннадий Ковалев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

С 1970 по 1975 год Геннадий Ковалев входил в состав сборной СССР. В 1973 году он победил на чемпионате мира в эстафете и стал серебряным призером мирового первенства в индивидуальной гонке. Годом ранее участвовал в Олимпийских играх в японском Саппоро.

Геннадий Ковалев является заслуженным мастером спорта СССР, пишет ТАСС. В последние годы занимал пост президента Федерации биатлона Забайкальского края. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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