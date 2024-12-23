Спорт

Умер чемпион мира по биатлону 1973 года

Чемпион мира 1973 года в составе сборной СССР по биатлону Геннадий Ковалев умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

С 1970 по 1975 год Геннадий Ковалев входил в состав сборной СССР. В 1973 году он победил на чемпионате мира в эстафете и стал серебряным призером мирового первенства в индивидуальной гонке. Годом ранее участвовал в Олимпийских играх в японском Саппоро.

Геннадий Ковалев является заслуженным мастером спорта СССР, пишет ТАСС. В последние годы занимал пост президента Федерации биатлона Забайкальского края.