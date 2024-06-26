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Подростки устраивают поджоги квартир в российском городе

18 декабря в Нижнем Тагиле двое молодых людей устроили поджог окна на первом этаже жилого дома. Местные жители района Тагилстроя столкнулись с актом вандализма со стороны подростков.

Около девяти часов вечера двое несовершеннолетних прибыли к дому №7 на улице Шевченко с горючей жидкостью, подошли к окну на первом этаже, вылили жидкость и подожгли раму.

Жители выражают недовольство по поводу действий молодых пироманов и боятся повторения инцидентов. Они подчеркивают, что подобные случаи происходят не впервые, но никаких мер не предпринимается, пишет runews24.ru. Местные жители обеспокоены тем, что подростки могут вернуться, о чем сообщил один из очевидцев в социальных сетях.

«У нас уже не хватает сил, мы не знаем, что делать. Эти несознательные подростки несколько раз поджигали окна на первых этажах», — говорит житель дома на Шевченко, 7. Один из поджогов, случившийся 18 декабря, попал на видеозапись, где видно, как двое молодых людей совершают поджог и затем бегут с места происшествия.



