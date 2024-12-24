Культура

Псковский музей-заповедник ждет возвращения двух икон с реставрации

В обозримом будущем в Псковском музее-заповеднике могут появится две уникальные иконы, которые на текущий момент проходят реставрацию. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программ е «Обратный отсчет» сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Светлана Мельникова сообщила, что в настоящее время в центре реставрации имени Игоря Грабаря проводятся работы по восстановлению двух икон. Одна из них, «Одигитрия», датируется XIII веком и находится в центре уже более 50 лет. Также в центре реставрируется икона Успения. Обе иконы находятся в процессе восстановления, которое проводится высококвалифицированными специалистами.

Икона Успения, над которой работает талантливый реставратор Александр Громотюк, была спасена им от разрушения. В течение 10 лет он занимался реставрацией иконы XII века, которая ранее считалась историческим памятником, но не была широко известна в искусствоведческих кругах. Благодаря его усилиям икона была возвращена к жизни. В настоящее время продолжается процесс восстановления.

« Я очень надеюсь, что за год-полтора работы будут завершены, и мы, конечно, представим её в нашем зале. Конечно, мечтаем об иконе " Одигитрия" , но там состояние иконы тяжелейшее. Я знаю, что очень много и качественно работали с доской, а вот сейчас уже работы с доской завершены и уже приступили к красочному слою. Но здесь сколько будет реставрационных советов, сколько будет разных мнений » , - рассказала Светлана Мельникова.

Директор также отметила, что в ходе реставрационного совета иногда складывается впечатление, что это поле битвы. Дело в том, что искусствоведы — это специалисты с ярко выраженной точкой зрения, которые аргументированно отстаивают свою позицию.

«В таких условиях непросто найти решение, которое можно было бы назвать оптимальным», - заключила Светлана Мельникова.

Напомним, в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника открылась уникальная экспозиция, представляющая коллекцию икон «Живопись древнего Пскова»