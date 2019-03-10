Общество

Псковичей призывают сообщать, где торгуют смертью

На территории Псковской области с 11 марта стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области призывает всех осознающих опасность наркомании проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

«Если вам стали известны факты употребления или места распространения наркотических средств и психотропных веществ, организации наркопритонов, обращайтесь в управление МВД России по Псковской области и территориальные органы управления на районном уровне», - сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» - (8112) 59-22-33

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112)66-16-49

«Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» - (8112) 56-60-16

Сообщение можно также отправить на сайт УМВД России по Псковской области: http://60.мвд.рф/request_main и электронную почту управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД: ukonpskov@mvd.ru.