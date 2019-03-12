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Общество

Замглавы Пскова готова требовать у управляющей организации улучшить состояние территории у перинатального центра

17.03.2019 00:00|ПсковКомментариев: 0

Заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы по округу № 8 Елена Полонская готова требовать у управляющей организации улучшить состояние территории около Псковского перинатального центра. Так Елена Полонская ответила в «Facebook» в группе «Контроль.Псков» псковичке, которая и пожаловалась на состояние этой территории.

Источник: «Контроль.Псков» в «Facebook»

«На дорогах между жилыми домами на улице Юбилейной и зданием роддома сейчас - горб грязи. Вопросов много, но один - главный: когда будет приведена в порядок, укреплена, часть земли между домом и проездом? Можно же для начала застолбить ее в нескольких местах - чтобы не ездили. Про тротуар во дворе я вообще молчу: яма на яме. Можно потребовать навести порядок на территории?», - оставила сообщение псковичка.

Источник: «Контроль.Псков» в «Facebook»

Ответ замглавы Пскова не заставил себя долго ждать.

«Данная территория - зеленая зона, которую обслуживает ваша управляющей организацией. Управляющей организации предлагалось привести в порядок и контейнерную площадку, и зеленую зону. К сожалению, отношение вашей управляющей организации к обслуживаемой территории меня смущает: столбики вбить не могут, чтобы люди не ставили транспорт куда не надо - а жители этого и не требуют! Я готова требовать с управляющей организации, и делаю это. Но собственники, которые ежемесячно платят ей деньги, тоже должны требовать!», - ответила Елена Полонская.

Теги: #благоустройство #Гордума #Псковский перинатальный центр #депутат #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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