Общество

10 апреля с псковского главпочтамта «Волонтеры Победы» отправят открытки времен ВОВ

10 апреля в 15:00 на псковском главпочтамте состоится отправление аутентичных открыток в рамках мероприятий к 75-й годовщине освобождения районов Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

В 2019 году у «Волонтеров Победы» появилась новая интерактивная площадка под названием Призывной пункт. У участников (в основном это были школьники, волонтеры, члены общественных организаций) была возможность ознакомиться с обмундированием солдат времен Великой Отечественной войны, с оружием, а также подписать открытки образца 1940-х годов.

Екатерина Родина пояснила, что с образцами открыток времен Великой Отечественной войны общественному движению «Волонтеры Победы» помог Государственный архив Псковской области: «Мы смогли отсканировать 4 вида открыток из архива Виноградова, которые были изданы в 40-х годах в Москве, Ленинграде и других городах, распечатали их в типографии. С этими открытками мы проехали по районам, которым исполнилось 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков: Плюсский, Порховский, Дновский, Дедовичский, Новоржевский, Локнянский, Бежаницкий. Также площадка была представлена на волонтерском форуме «Доброволье60» в Пушкинских Горах».

Открытки подписывали участники общественного движения «Волонтеры Победы». Как рассказала Екатерина Родина, большинство ребят отправили открытки своим бабушкам и дедушкам, родителям.

10 апреля состоится отправление открыток с псковского главпочтамта, причем, как подчеркнула руководитель «Волонтеров Победы», открытки отправятся как в Псковскую область, так и в другие города. Дата выбрана не случайно: 10 апреля исполняется 303 года Фельдъегерской почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации. «Мы специально подгадали отправку открыток под эту дату», - отметила Екатерина Родина.

По словам руководителя Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 10 апреля будет отправлено более 70 открыток.