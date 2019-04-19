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Общество

В Псковской области проходит операция «Дети России-2019»

20.04.2019 14:00|ПсковКомментариев: 0

В регионе проходит операция «Дети России-2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

В рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019», который продлится по 26 апреля, призывает  жителей областного центра проявить активную гражданскую позицию  и оказать содействие органам внутренних дел в работе по предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявлению фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Обо всех фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств, склонения  их  к  употреблению наркотиков, вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также об информации, касающейся содержания наркопритонов,  граждане  могут  сообщать по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, который входит  в систему «горячей линии МВД России», либо по круглосуточному телефону «ГБУЗ Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49 и дежурной части УМВД России по городу Пскову (8112) 59-63-22 .

Кроме того, сообщение можно отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области. Конфиденциальность гарантируется.

Теги: #умвд россии по псковской области #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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