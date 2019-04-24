Общество

Псковичи приняли участие во всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

25 площадок было задействовано для проведения на территории Псковской области всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Региональным координаторам патриотического проекта, как и в прошлые годы, выступил Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании депутатов, одновременно с жителями российских регионов и гражданами двадцати иностранных государств свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили жители Пскова, Великих Лук, Острова, Пыталово, Гдова, Плюссы, Новоржева, Новосокольников и Пушкинских гор. Удаленно тест прошли школьники Бежаницкого, Куньинского и Печорского районов.

Рекордсменом по количеству зарегистрированных площадок оказался город Остров – там их было открыто семь. В Пыталово было организовано пять площадок. В областной столице – три.

Как рассказал председатель организационного комитета, член Молодежного парламента Денис Петров, в Пскове первоначально не ожидалось большого количества участников –тестирование совпало с проведением пробных экзаменов во многих школах.

«Как же мы ошибались! Ребята буквально бежали к нам, чтобы не опоздать на начало теста и успеть написать его одновременно со всей Россией», - поделился впечатлениями Денис Петров.

На площадку в центре науки и спорта «Простория», рассчитанную на 100 человек, пришли более 120 школьников и студентов – пришлось в срочном порядке распечатывать дополнительные бланки теста.

«Нам очень важно, что вы сегодня здесь, - обратился к псковским школьникам и студентам председатель Молодежного парламента Владимир Яковлев. - Я думаю, каждый из вас пришел на этот тест по разным причинам: кто проверить свои знания, а кто-то, возможно, за компанию со своими друзьями. Но это не так и важно, потому что этот тест немного о другом – он о памяти. Каждый из нас с самого рождения несёт в себе память о Великой Отечественной войне. Мы, члены Молодежного парламента просим вас отнестись к этому тесту не только как к средству проверки ваших знаний, а как к возможности приблизиться к событиям военных лет и понять их».

Заместитель председателя Молодежного парламента Владимир Журавлев призвал молодежь черпать информацию о войне не только из учебников, но и самостоятельно изучать историю о подвиге советского народа: «Зная свою историю, мы будем сильнее как народ, и дух наш будет крепче».

Для ответов на 30 вопросов теста было отведено полчаса. Узнать индивидуальные результаты можно было сразу по окончании тестирования. Подарком центра «Простория» стало приглашение для участников акции на экскурсию в музей науки.

Напомним, организатором акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» выступает Общественная молодежная палата при Государственной Думе. Соорганизатором теста выступает Российское военно-историческое общество.

Напомним, 26 апреля тест по истории Великой Отечественной войны можно пойти онлайн на сайте проекта. В международной акции уже приняло более полумиллиона человек в России и за рубежом.