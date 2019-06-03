Общество

По иску Великолукской транспортной прокуратуры прекращена незаконная авиационная деятельность

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, в ходе которой установила, что ООО «Транснефть-Балтика» использует земельный участок, на котором осуществляется авиационная деятельность. При этом участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и может использоваться исключительно для сельскохозяйственного производства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, для того, чтобы обязать указанное общество устранить выявленные нарушения прокуратура в суд направляла исковое заявление. Решением Великолукского районного суда Псковской области требования Великолукской транспортной прокуратуры удовлетворены.