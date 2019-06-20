Общество

Представители власти подарили псковскому ветерану Кире Зайцевой открытку от президента и цветы в честь 95-летия

Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поздравили с 95-летием Киру Ивановну Зайцеву - ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, представители власти навестили Киру Зайцеву 2 июля.

«Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила Кире Ивановне поздравительную открытку от президента России Владимира Путина и цветы от губернатора Михаила Ведерникова», - отметили в ведомстве.

Парламентарий Сергей Колосов же вручил Кире Зайцевой приветственный адрес и. п. Главы Пскова Елены Полонской, букет цветов и пожелал имениннице крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия. Сергей Колосов также выразил надежду принять участие в чествовании именинницы на следующем, 100-летнем юбилее и подчеркнул, что псковичи благодарны представителям ее поколения за их вклад в восстановление родного города после войны.

В ведомстве добавили, что, в свою очередь, именинница поблагодарила гостей за оказанное внимание и поделилась воспоминаниями. Оказалось, что в детстве она мечтала стать учителем, но так сложилось, что всю жизнь проработала на железной дороге. Зато ее дочь, а также зять по сей день трудятся педагогами. Всего у Киры Зайцевой - двое детей, трое внуков и пятеро правнуков