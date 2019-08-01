Общество

В Пскове отмечают 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. ФОТО

В пятницу, 2 августа, на полигоне «Завеличье» в Пскове началось празднование 89-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в официальной части праздника приняли участие региональные и городские власти, командование и личный состав 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, ветераны ВДВ, духовенство.

С торжественным словом к присутствующим обратился командир дивизии Игорь Каплий. Он отметил, что Воздушно-Десантные Войска - это 89 лет стойкости, отваги и выдержки. Особую благодарность он адресовал ветеранам, которые создавали традиции и совершали подвиги, которыми теперь гордятся псковичи.

Командир дивизии также подчеркнул плодотворное сотрудничество с властями и жителями Псковской области. «Хотелось бы особо отметить близость 76-й дивизии с городом Псковом, с его жителями, поддержку губернатора области. Дивизия - единое целое с городом и с областью», - сказал он.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих поздравил руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев. «На протяжении многих лет 76-я десантно-штурмовая дивизия по праву считается одним из лучших соединений ВДВ России. За всю ее многолетнюю историю сотни военнослужащих были удостоены высоких государственных наград, более 80 стали героями. И сегодня псковские десантники, выполняя свой воинский долг, показывают высокий профессионализм, отлично выполняя самые сложные задачи руководства страны», - отметил он и от лица всех псковичей выразил благодарность подразделению за мужество, отвагу и верность Отечеству.

К военнослужащим, ветеранам и гостям праздника обратился помощник комдива по духовной части протоиерей Олег Тэор. Он пожелал всем здоровья, крепости, мужества, мудрости и помощи Божьей. «Пусть вашим служением и вашими трудами наша планета будет спокойна», - заключил священнослужитель.

В продолжение церемонии командир дивизии Игорь Каплий наградил отличившихся десантников Орденами Мужества, нагрудными знаками «Гвардия», Медалями Жукова и «Генерал армии Маргелов», знаками отличия и ценными подарками.

Праздник продолжился концертом с участием ведущих вокальных и танцевальных коллективов города. «Голубые береты» показали на плацу элементы боевой и огневой подготовки. Под музыкальное сопровождение свои навыки продемонстрировали водители-механики дивизии - на ограниченной площадке они заставляли двигаться в такт музыке самые современные боевые машины десанта - БМД-4М.

Завершилось торжественное мероприятие традиционным десантированием - военнослужащие спланировали над полигоном на парашютах с триколором и флагом Псковской области.