Общество

День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят в Великих Луках 17 января

Великих Луках 17 января запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram-канал

Торжественная программа начнется утром с церемонии возложения цветов и Минуты молчания на Братском воинском захоронении. Затем представители Великолукской епархии проведут там же панихиду по погибшим.

Цветы и венки будут возложены ко всем памятным местам города, включая стелу «Город воинской славы», могилу Героя Советского Союза Александра Матросова, Обелиск Славы, а также на территории мемориального комплекса «Вечный огонь», где организуют памятный митинг.

Вечером в драматическом театре состоится городской концерт, приуроченный к памятной дате. Во время концерта пройдет церемония награждения великолучан медалью «Город воинской славы», которую вручают за значительный вклад в развитие города.

Помимо этого, в школах Великих Лук состоятся уроки боевой славы, а в культурных учреждениях, музеях и выставочных залах откроются тематические выставки художественных работ и исторические экспозиции.

«Уважаемые друзья! Уверен, что сохранение памяти о героизме Поколения победителей, разгромивших гитлеровские войска, – это наш с вами священный, первейший долг. Подвиги героев Великой Отечественной войны сегодня являются примером для всех военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. Равняясь на своих доблестных предков, наши российские воины с честью противостоят украинским неофашистам, которые угрожают безопасности и будущему России. Пусть стойкость и самоотверженность героев Великой Отечественной войны, всех наших дорогих ветеранов, и наша общая поддержка воинов Российской Армии, а также их семей будут и в дальнейшем способствовать укреплению силы духа и мужества российских военнослужащих и станут прочной основой для победы над врагом», - отметил Николай Козловский.

Великолукская наступательная операция 1942-1943 годах вошла в историю как «Малый Сталинград». Подробнее в проекте «Истфакт».