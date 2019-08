Общество

Спектакль как подарок: в Пскове подвели итоги проекта «Сезоны добра. Равные - равным»

Пациенты Псковского госпиталя ветеранов войн - зрители спектакля «Медведь»

Театр вообще – а в России особенно – всегда нечто большее, чем просто развлечение. Это хранитель нашего культурного и языкового наследия, источник вдохновения и творчества, транслятор общественных ценностей. Неслучайно в Пскове, например, сложно найти человека, который волей-неволей хотя бы раз да не побывал на театральной постановке. И тем не менее: есть категории людей, которые ни разу не были в театре. Дети, которые живут в домах-интернатах, пожилые люди в домах престарелых, заключенные в СИЗО, маломобильные пенсионеры, люди с особенностями развития, как их принято называть...

Но, перефразируя известный афоризм, если они не могут пойти в театр, значит, театр может прийти к ним. Руководствуясь этой логикой, Псковское региональное отделение Союза женщин России и студенческий театр ПсковГУ «Ах-театр» инициировали в ноябре прошлого года проект «Сезоны добра. Равные - равным». За время работы проекта сотни псковичей смогли прикоснуться к искусству театра, пережить незабываемые эмоции, которые дарит актерская и режиссерская работа. Каким был этот опыт для зрителей и актеров, что их рассмешило и заставило плакать и самое главное - продолжится ли проект в ближайшее время, участники проекта рассказали журналистам вчера, 21 августа.

От сердца к сердцу

Проект стартовал в прошлом году и задумывался изначально как социальное начинание в рамках проведения Года Театра в России. Планировалось показать 9 спектаклей студенческого театра. Но, как это часто бывает с людьми увлеченными, проект постепенно перерос свои границы, превратившись в площадку общения самых разных людей, площадку обмена жизненным, культурным опытом и сердечным теплом. Девять спектаклей переросли в двенадцать, мастер-классы больше напоминали встречу давних друзей, а обсуждения спектаклей - размышления о мире и себе.

Руководитель проекта, председатель ПРООО «Союз женщин России» Наталья Никифорова: «Самый первый спектакль, с которого мы стартовали 26 ноября прошлого года, состоялся в школе-интернате. Представление было приурочено к Дню матери, для нас было очень важно привезти этот спектакль, пообщаться с детьми и коллективом. Так получилось, что у проекта выявились дополнительные эффекты: в рамках показа прошли уроки материнства, в которых приняли участие Елена Косенкова, Людмила Турчина. Они встречались с детьми накануне своего спектакля, рассказывали о своих успехах и говорили о роли семьи. Кроме того, накануне спектакля в школе прошел чтецкий конкурс, некоторые участники даже читали собственные стихи. Перед началом спектакля мы наградили этих детей благодарностями и подарками. Публика - удивительная! После спектакля прошли наши мастер-классы по сценической речи и дыхательной гимнастике».

Среди спектаклей, которые были показаны - хиты студенческого «Ахтеатра»: «Предложение» и «Медведь» Чехова, «Любовь» Петрушевской, «Библейские сказания» Саши Черного, «У войны неженское лицо» Светланы Алексиевич, «Сашка» по повести Вячеслава Кондратьева и премьерный показ гоголевской «Женитьбы».

Режиссер студенческого театра «Ах-театр» Татьяна Комиссаровская: «Репертуар был уже готов: когда мы решили участвовать в проекте, мы понимали, как можем это организовать. Мы обязательно смотрели площадку, накануне на этих сценах репетировали, и не один раз. Площадки были самые разные. В Первомайском сцена была большая, до зрителя - очень большое расстояние, чуть ли не больше, чем сам зрительный зал. Мы боялись, что не достучимся. Нет, все нормально! Достучались, еще как! Это здорово, что у нас была такая возможность. Наш репертуар - классический, он не трансформирован на современную драматургию, он ориентирован на проникновение в душу. Мы передаём часть своей души».

Очарованные театром

Выступления актеров в рамках проекта прошли в учебно-педагогическом центре в Корытово для детей-инвалидов, в Бобровском и Первомайском домах-интернатах, в Детской областной больнице, в госпитале ветеранов, в СИЗО. Полномасштабные постановки, посвященные Великой отечественной войне были показаны на сцене ПсковГУ.

Спектакли захватили самую разновозрастную аудиторию: с замиранием сердца за перипетиями сюжета следили как малыши, так и 90-летние зрители, и все с одинаковой непосредственностью реагировали на увиденное.

Наталья Никифорова: «На закрытом показе в СИЗО состоялась очень душевная встреча-разговор с осужденными женщинами после спектакля. Мы понимаем, что все мы люди, и для нас был важен разговор на равных, соответственно названию проекта. Они поделились с нами своими впечатлениями о спектакле, они рассказали нам о себе, о своих проблемах. Женщины очень эмоционально и непосредственно реагировали на спектакль, комментировали как дети происходящее на сцене».

Не менее восторженно приняли актеров студенческого театра и пожилые люди. По словам организаторов, очень большое впечатление на них произвела поездка в Первомайский дом-интернат. Сюда в принципе за всю историю этого учреждения впервые приехал драматический театр. Подопечные дома-интерната не имеют возможности посещать социальные учреждения, на это попросту нет денег. Так что приезд актеров стал для стариков самым настоящим подарком. «Пожалуйста, приезжайте еще. Мы хотим увидеть еще какой-нибудь спектакль. Давайте дружить», - говорили они ребятам-артистам.

Председатель Псковского городского совета ветеранов войны и труда Виктор Гаврилов: «Я посмотрел «Сашку» - это было изумительно, так ребята правдоподобно играли! Посмотрев постановку, ветераны начали задавать вопросы, как попасть на другие спектакли. Этот театр - жемчужина нашего города. Мы сейчас думаем, как ветераны могут поддержать театр. Конечно, в роли спонсоров выступить мы не можем, но помочь с декорациями и реквизитом, например, армейскими сапогами для постановок о войне, смогли бы. Я хотел бы, чтобы это дело жило у нас в городе!»

Конечно, самой непосредственной и строгой аудиторией оказались дети. Воспитанники Центра лечебной педагогики с восторгом приняли «Библейские истории» - интерактивный спектакль, в котором задействованы сложные трансформирующиеся декорации. Побывали актеры и в школе-интернате, подарив его воспитанникам самый настоящий праздник - спектакль «Предложение».

Директор школы-интерната №1, председатель ПРООО «Союз Матерей» Лидия Овсякова: «Поначалу я переживала, потому что боялась, что ребята не готовы к приезду театра. Я работаю в интернате уже 30 лет, в прежние времена раз в месяц дети ходили в кино и театр, сейчас все иначе. Но я переживала напрасно: все дети были очарованы игрой актеров. Они так правильно реагировали на спектакль! Было видно, что им очень нравится. Это надо видеть. Сходите хотя бы раз на спектакль «Ахтеатра» - это невозможно передать словами. Дети были в восторге, переживали, наблюдая за игрой актеров. Спектакль зажег всех. Низкий поклон Татьяне Алексеевне Комиссаровской за работу по зову души и все, чему она научила своих детей».

Театр must go on

Что касается молодых актеров, принимавших участие в проекте, то для них это, наверное, было счастьем - есть ведь исследования, согласно которым благотворительные инициативы - обязательная составляющая счастья.

Директор театра «Ахтеатр» Валерий Баткаев: «Аудитория этих спектаклей непростая, после каждой постановки было ощущение, что впервые нам удалось что-то дать людям от сердца и взамен получить искреннюю любовь. У них нет представлений, что театр должен нравиться, нет социальных шаблонов. Многие впервые находились на спектакле. Каждая поездка стала поводом для размышлений и главное - ощущения, что лично я смог что-то сделать, чем-то помочь».

Многие зрители были поражены именно актерским мастерством молодых артистов. Как они, юные, современные, могут настолько неподдельно играть войну? Как могут совмещать учебу и хобби, которое требует очень много времени и сил? Как могут так искренне общаться и со старым, и с малым? Как решаются бросить все свои дела - и приехать играть спектакль для тех, о ком давно уже забыло общество?

Они смогли. Более того - готовы продолжать в том же духе. Тем более что проект завершился, но замысел его продолжает жить.

Наталья Никифорова: «ПРООО «Союз женщин России» реализует массу социальных проектов. В настоящее время наши коллеги, получив опыт, пытаются принять участие в президентской гранте, и мы будем счастливы, если все получится. Планируем показать спектакль в школе-интернате на новый год. Хотим привезти театральную постановку в детскую областную больницу, с которой давно сотрудничаем. Мечтаем побывать в домах-интернатах Порховского района. По мере возможности будем участвовать во всех подобных инициативах. У нас много таких соцучреждений, много забытых людей, которым требуется участие и внимание».

«Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой», - говорил Марк Твен. Спектакли молодых актеров-студентов стерли все границы - возрастные, мировоззренческие, социальные.

И очень хочется, чтобы этот опыт стал примером для подражания. Пользуясь случаем, Наталья Никифорова обратилась ко всем любительским, самодеятельным, школьным театрам Пскова и области с просьбой найти возможности для того, чтобы подарить свои спектакли тем, кто в этом очень нуждается: «Они с трепетом воспринимают любой спектакль. Такие поездки могут стать площадкой для взаимного обогащения: мы помогаем тем, у кого нет возможности посетить спектакль и соприкоснуться с миром прекрасного, с другой стороны, это важно для актеров, тех, кто приезжает, чтобы наши сердца продолжали интенсивнее стучать, чтобы мы не оставались равнодушными, чтобы мы не черствели душой»...

Елена Никитина