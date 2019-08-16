Спектакль как подарок: в Пскове подвели итоги проекта «Сезоны добра. Равные - равным»

Пациенты Псковского госпиталя ветеранов войн - зрители спектакля «Медведь»
Театр вообще – а в России особенно – всегда нечто большее, чем просто развлечение. Это хранитель нашего культурного и языкового наследия, источник вдохновения и творчества, транслятор общественных ценностей. Неслучайно в Пскове, например, сложно найти человека, который волей-неволей хотя бы раз да не побывал на театральной постановке. И тем не менее: есть категории людей, которые ни разу не были в театре. Дети, которые живут в домах-интернатах, пожилые люди в домах престарелых, заключенные в СИЗО, маломобильные пенсионеры, люди с особенностями развития, как их принято называть...
Но, перефразируя известный афоризм, если они не могут пойти в театр, значит, театр может прийти к ним. Руководствуясь этой логикой, Псковское региональное отделение Союза женщин России и студенческий театр ПсковГУ «Ах-театр» инициировали в ноябре прошлого года проект «Сезоны добра. Равные - равным». За время работы проекта сотни псковичей смогли прикоснуться к искусству театра, пережить незабываемые эмоции, которые дарит актерская и режиссерская работа. Каким был этот опыт для зрителей и актеров, что их рассмешило и заставило плакать и самое главное - продолжится ли проект в ближайшее время, участники проекта рассказали журналистам вчера, 21 августа.
От сердца к сердцу
Проект стартовал в прошлом году и задумывался изначально как социальное начинание в рамках проведения Года Театра в России. Планировалось показать 9 спектаклей студенческого театра. Но, как это часто бывает с людьми увлеченными, проект постепенно перерос свои границы, превратившись в площадку общения самых разных людей, площадку обмена жизненным, культурным опытом и сердечным теплом. Девять спектаклей переросли в двенадцать, мастер-классы больше напоминали встречу давних друзей, а обсуждения спектаклей - размышления о мире и себе.
Среди спектаклей, которые были показаны - хиты студенческого «Ахтеатра»: «Предложение» и «Медведь» Чехова, «Любовь» Петрушевской, «Библейские сказания» Саши Черного, «У войны неженское лицо» Светланы Алексиевич, «Сашка» по повести Вячеслава Кондратьева и премьерный показ гоголевской «Женитьбы».
Очарованные театром
Выступления актеров в рамках проекта прошли в учебно-педагогическом центре в Корытово для детей-инвалидов, в Бобровском и Первомайском домах-интернатах, в Детской областной больнице, в госпитале ветеранов, в СИЗО. Полномасштабные постановки, посвященные Великой отечественной войне были показаны на сцене ПсковГУ.
Спектакли захватили самую разновозрастную аудиторию: с замиранием сердца за перипетиями сюжета следили как малыши, так и 90-летние зрители, и все с одинаковой непосредственностью реагировали на увиденное.
Не менее восторженно приняли актеров студенческого театра и пожилые люди. По словам организаторов, очень большое впечатление на них произвела поездка в Первомайский дом-интернат. Сюда в принципе за всю историю этого учреждения впервые приехал драматический театр. Подопечные дома-интерната не имеют возможности посещать социальные учреждения, на это попросту нет денег. Так что приезд актеров стал для стариков самым настоящим подарком. «Пожалуйста, приезжайте еще. Мы хотим увидеть еще какой-нибудь спектакль. Давайте дружить», - говорили они ребятам-артистам.
Конечно, самой непосредственной и строгой аудиторией оказались дети. Воспитанники Центра лечебной педагогики с восторгом приняли «Библейские истории» - интерактивный спектакль, в котором задействованы сложные трансформирующиеся декорации. Побывали актеры и в школе-интернате, подарив его воспитанникам самый настоящий праздник - спектакль «Предложение».
Театр must go on
Что касается молодых актеров, принимавших участие в проекте, то для них это, наверное, было счастьем - есть ведь исследования, согласно которым благотворительные инициативы - обязательная составляющая счастья.
Многие зрители были поражены именно актерским мастерством молодых артистов. Как они, юные, современные, могут настолько неподдельно играть войну? Как могут совмещать учебу и хобби, которое требует очень много времени и сил? Как могут так искренне общаться и со старым, и с малым? Как решаются бросить все свои дела - и приехать играть спектакль для тех, о ком давно уже забыло общество?
Они смогли. Более того - готовы продолжать в том же духе. Тем более что проект завершился, но замысел его продолжает жить.
«Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой», - говорил Марк Твен. Спектакли молодых актеров-студентов стерли все границы - возрастные, мировоззренческие, социальные.
И очень хочется, чтобы этот опыт стал примером для подражания. Пользуясь случаем, Наталья Никифорова обратилась ко всем любительским, самодеятельным, школьным театрам Пскова и области с просьбой найти возможности для того, чтобы подарить свои спектакли тем, кто в этом очень нуждается: «Они с трепетом воспринимают любой спектакль. Такие поездки могут стать площадкой для взаимного обогащения: мы помогаем тем, у кого нет возможности посетить спектакль и соприкоснуться с миром прекрасного, с другой стороны, это важно для актеров, тех, кто приезжает, чтобы наши сердца продолжали интенсивнее стучать, чтобы мы не оставались равнодушными, чтобы мы не черствели душой»...
Елена Никитина